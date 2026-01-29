В четверг, 29 января, в СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, действительно ли была достигнута такая договоренность.

«Я не могу пока это комментировать», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил телеграм-каналу «Осторожно, новости», что официальной информации о подобной договоренности не поступало.

«Это не в наших интересах. Это в интересах [президента Украины Владимира] Зеленского и его западных кураторов», — сказал депутат.

О достижении «энергетического перемирия» утром 29 января сообщили различные военные телеграм-каналы. В Воздушных силах ВСУ эту информацию не подтвердили, пишет «Страна.ua». Минобороны России не делало заявлений по этому поводу.

В частности, телеграм-канал «Romanov Лайт» утверждает, что «с 7 утра в ВС России введен запрет на огневое поражение по любым объектам в Киеве и Киевской области» и «по любым объектам инфраструктуры по всей Украине». В публикации указывается, что достоверность этой информации нуждается в проверке.

Кроме того, телеграм-канал «Белорусский силовик» со ссылкой на источники, написал, что на трехсторонних переговорах России, Украины и США в Абу-Даби стороны, предположительно, договорились о временном моратории на удары по энергетике «до определенной даты». «Уже по разным подразделениям прошел устный приказ о том, чтобы не бить по энергетике Украины», — говорится в посте.

По данным Минобороны России, в ночь на 29 января над российскими регионами было сбито девять беспилотников. Это один из самых низких показателей за последнее время, отмечает РБК. Днем в четверг Москва и Киев впервые с начала года обменялись телами погибших военных.

23-24 января в Абу-Даби прошли первые трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Financial Times со ссылкой на источники писала, что Киев и Вашингтон планировали предложить Москве энергетическое перемирие в обмен на прекращение украинских ударов по российским танкерам и НПЗ. Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля.