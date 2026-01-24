В Абу-Даби (ОАЭ) завершились переговоры между Вашингтоном, Москвой и Киевом по мирному урегулированию на Украине, длившиеся два дня. Это была первая прямая трехсторонняя встреча с начала военных действий. Российские и зарубежные СМИ отмечают ее сложность и напряженность. Какие вопросы поднимались и удалось ли сторонам продвинуться — в материале RTVI.

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности состоялось в Абу-Даби 23 января. Этому событию предшествовали личная встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе и седьмая по счету встреча американской переговорной группы с президентом России Владимиром Путиным.

Российская сторона во время этой беседы подчеркнула, что без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на достижение долгосрочного мира не стоит, заявил помощник Путина Юрий Ушаков. При этом в Кремле встречу оценили как конструктивную, «предельно откровенную и доверительную».

«Анкориджская формула» была согласована на саммите президентов США и России на Аляске в августе 2025 года. Она подразумевает передачу всего Донбасса под контроль России и заморозку линии фронта в регионах на востоке и юге Украины, пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Российскую делегацию в Абу-Даби, состоящую из представителей Минобороны, возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Главой украинской группы был секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Переговорщиками от США выступали спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, зять главы Белого дома Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Встречи в Абу-Даби проходили в разных форматах, рассказал собеседник ТАСС. Переговорные команды изучали и обсуждали сразу несколько документов по миру на Украине. Речь идет о территориях, гарантиях и других аспектах, уточнил источник.

По данным агентства, в числе прочего делегации рассматривали вопросы возможного создания буферных зон и различных механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня. Переговоры шли на русском и английском языках.

Представитель украинской делегации, описывая форматы встречи, рассказал Associated Press (AP), что иногда участники переговоров отходили в сторону для обсуждения отдельных вопросов, либо собирались все вместе или разбивались на группы по темам.

В Белом доме назвали первый день встречи в ОАЭ продуктивным, передает AP. Источник ТАСС утверждает, что делегация США показала себя «посредником с достойной выдержкой».

Reuters по итогам первого дня переговоров не увидело «признаков достижения компромисса» и назвало «главным камнем преткновения» территориальный вопрос.

Что говорят в России и на Украине об итогах встречи

Второй раунд переговоров 24 января продлился около трех часов. Встреча была закрытой, общения с журналистами по ее итогам не было.

Переговоры включали прямое взаимодействие между официальными лицами России и Украины и проходили в «конструктивной и позитивной атмосфере», сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства ОАЭ. По его словам, разговор был сосредоточен на «нерешенных вопросах» мирного соглашения, предложенного США.

Владимир Зеленский по итогам второго раунда переговоров в Эмиратах назвал их конструктивными.

«Главное, на чем сосредоточились обсуждения, — это возможные параметры окончания войны. <…> Американская сторона поднимала вопрос возможных форматов утверждения параметров окончания войны и необходимых для этого условий безопасности», — написал президент Украины.

По его словам, в частности «есть осознание необходимости американского мониторинга и контроля» за процессом завершения военных действий. Как утверждает Зеленский, все стороны договорились согласовать с лидерами стран-участниц дальнейшие шаги.

Он добавил, что военные определили перечень вопросов для новой потенциальной встречи, которая может состояться на следующей неделе.

О возможном продолжении трехстороннего диалога в ближайшие дни также пишет ТАСС. Источник агентства отметил, что говорить о безрезультатности встречи нельзя, но подробностей не привел.

Переговоры проходили «непросто», утверждает корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев, ссылаясь на собственные источники.

«Самый сложный вопрос — по территориальным уступкам Украины. Также представители Киева пытались продавить прекращение огня, в частности запреты на удары по энергетическим объектам», — пишет журналист.

По его словам, у российской стороны «позиция получше», в том числе потому, что Москва не отказалась от участия в Совете мира, куда ее пригласил президент США Дональд Трамп.

О том, что территориальный вопрос остается самым сложным на переговорах, также заявил источник ТАСС.

«Для России важен вывод ВСУ из Донбасса, для этого рассматриваются различные параметры безопасности», — сообщил он.