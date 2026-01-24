Долгосрочное урегулирование на Украине невозможно без решения территориального вопроса, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. «Сейчас главное — и это было констатировано на встрече с американцами 22-23 января — решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо», — сказал он.

Полищук также указал на необходимость искоренения первопричин «созданного при участии Запада кризиса» и устранения соответствующих угроз безопасности. По словам дипломата, Украина должна вернуться к «истокам своей государственности», внеблоковому, нейтральному, безъядерному статусу, восстановить соблюдение языковых и религиозных прав и свобод этнических русских, русскоязычных граждан и нацменьшинств, а также отказаться от «неонацистской идеологии».

Российская сторона намерена продолжать диалог по реализации договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, добавил Полищук. Кроме того, Москва опирается на «принципиальные позиции», обозначенные президентом России Владимиром Путиным в июне 2024-го.

Территориальный вопрос — главная тема трехсторонних переговоров России, Украины и США, проходящих в Абу-Даби 23-24 января, заявил ранее украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Москва, Вашингтон и Киев намерены показать друг другу «свои варианты». По данным ТАСС, в рамках трехсторонней встречи обсуждаются вопросы безопасности, в том числе создание «буферной зоны» и механизмы контроля.

От России в переговорах участвуют представители Минобороны, группу возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Во главе украинской делегации находится секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров. США представляют спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, зять главы Белого дома Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

В рамках переговоров в ОАЭ, среди прочего, должна состояться встреча Дмитриева и Уиткоффа. Они обсудят экономические вопросы, в том числе о заблокированных в США российских активах.

Конкретное место проведения переговоров в ОАЭ не называется. Источник ТАСС сообщил, что первые раунды встречи прошли 23 января в максимально закрытом режиме, на них не было предусмотрено присутствие представителей СМИ. Представители сторон не делали публичных заявлений о ходе переговоров по итогам первого дня консультаций. Неназванный представитель Белого дома в разговоре с NBC News назвал первый день встречи в ОАЭ «продуктивным».