Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что его российский коллега Владимир Путин готов завершить боевые действия на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский, по словам американского лидера, был более сдержан.

«Я думаю, он готов заключить сделку, — сказал господин Трамп о Путине. По словам президента США, Украина менее готова к сделке.

На вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили конфликт, Трамп ответил: «Зеленский».

Трамп допустил встречу с украинским коллегой на экономическом форуме в Давосе, который пройдет на следующей неделе, но дал понять, что конкретных планов пока нет.

Reuters отмечает, что комментарии Трампа свидетельствуют о вновь возникшем недовольстве украинским лидером. Отношения между двумя президентами давно были напряженными, хотя, похоже, за первый год пребывания Трампа на посту президента их взаимодействие улучшилось, пишет агентство.

В конце прошлого года дипломатический процесс по урегулированию украинского конфликта активизировался после разработки Вашингтоном проекта мирного плана. Российская сторона допускала, что он может стать основой для будущих соглашений. После этого документ был доработан в ходе переговоров украинской и европейской сторон с США.

12 января Трамп заявил, что считает себя единственным преимуществом, которым в настоящий момент располагает Зеленский в условиях конфликта с Россией

Президент США также выразил разочарование в связи с тем, что к январю не удалось достигнуть соглашения между лидерами России и Украины. По его словам, после ознакомления с планом урегулирования, состоящим из 20 пунктов, российский президент поделился с ним своим мнением об этом документе.