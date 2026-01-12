Президент США Дональд Трамп считает себя единственным преимуществом, которым в настоящий момент располагает его украинский коллега Владимир Зеленский в условиях конфликта с Россией. Об этом американский лидер заявил в интервью для The New York Times.

Журналисты напомнили Трампу о встрече с Зеленским в Белом доме, во время которой президент США заявил, что у украинского лидера «нет карт» для урегулирования конфликта с Россией. В ответ на это Трамп выразил уверенность в том, что у президента Украины «не было карт с первого дня» и до настоящего момента.

«У него есть только одно: <…> Дональд Трамп», — сказал он.

Глава государства добавил, что если бы он не оказывал помощь в урегулировании конфликта, то ситуация бы обернулась «полной катастрофой», о чем знает сам Зеленский, европейские лидеры и «все остальные».

Отвечая на вопрос о сроках завершения боевых действий, Трамп заверил в том, что американская сторона делает все, что в ее силах.

«Думаю, если бы меня не было, все могло бы перерасти в третью мировую войну. Все шло очень плохо, очень плохо. Этого больше не повторится», — отметил президент США.

Трамп также выразил разочарование в связи с тем, что к январю не удалось достигнуть соглашения между лидерами России и Украины. По его словам, после ознакомления с планом урегулирования, состоящим из 20 пунктов, российский президент Владимир Путин поделился с ним своим мнением об этом документе.

«Я думаю, он хочет заключить сделку», — заявил Трамп.

Вместе с этим президент США рассказал, что был «шокирован» случаями, когда ему удавалось добиться взаимопонимания с лидером одной из стран, однако другой отказывался от предложенных условий.

«Я думаю, что сейчас они оба готовы заключить сделку, но нам еще предстоит это узнать», — добавил американский лидер.

Трамп также отказался отвечать на вопрос о возможности «перевооружения» Украины американской стороной в случае, если президент России откажется от представленного плана мирного урегулирования.

«Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне придется это говорить, потому что у меня есть обязательство попытаться спасти жизни», — отметил президент США.

Ранее Трамп рассказал, что США зарабатывают благодаря конфликту на Украине и оценил доходы США за счет использования минерально-сырьевой базы страны в рамках соглашения, подписанного Киевом в конце апреля 2025 года.