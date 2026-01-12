Американский лидер Дональд Трамп во время беседы с журналистами сообщил, что США зарабатывает благодаря конфликту на Украине.

«С войной мы зарабатываем деньги, но я об этом даже говорить не хочу», — сказал президента США на борту самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич.

Трамп также подчеркнул, что Вашингтон предпринимает усилия по урегулированию кризиса исключительно из-за того, что «хочет спасти жизни».

По словам президента, доходы США от использования минерально-сырьевой базы Украины в перспективе составят свыше $350 млрд.

«Как вы знаете, сонный Джо Байден дал Украине $350 млрд и ничего за это не получил. Я получил назад редкоземельные элементы. Думаю, что я получил назад гораздо большую стоимость», — сообщил Трамп.

Он также выразил уверенность, что именно это должен был сделать его предшественник Байден.

О том, что США зарабатывают на украинском конфликте Трамп также говорил на пресс-конференции 3 января. По его словам, Штаты поставляют НАТО много боеприпасов, за которые объединение платит.

«Соединенные Штаты не теряют деньги. Возможно, мы на этом зарабатываем», — сказал он тогда Трамп.

В конце апреля 2025 года США и Украина подписали соглашение, касающееся использования украинских природных ресурсов. Согласно документу, Вашингтон получает приоритетное право на приобретение добываемой на территории Украины продукции.