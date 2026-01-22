Трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США состоится в пятницу 23 января. Как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, встреча продлится два дня, в качестве площадки для переговоров выбраны Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Надеюсь, Эмираты об этом знают, у нас были сюрпризы с американской стороны. Но в любом случае они туда поедут», — сказал Зеленский (цитата по ТАСС).

Он отметил, что встреча будет технической. При этом повестку предстоящих консультаций президент Украины раскрывать не стал.

Зеленский высказал сдержанные ожидания относительно предстоящих переговоров. Украинский президент заявил, что не ждет от этой встречи значительных результатов. При этом он подчеркнул готовность Киева участвовать в диалоге при условии, что он будет иметь конкретный практический выход. В качестве примеров таких результатов Зеленский назвал подготовку к возможной встрече на высшем уровне между лидерами государств или организацию очередного обмена пленными.

Незадолго до этого президент Украины провел личную встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, их переговоры продолжались около часа. По окончании беседы глава Белого дома вновь высказался о необходимости мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

Свою встречу с украинским лидером американский президент охарактеризовал как «хорошую», в офисе Зеленского переговоры также оценили положительно. Подробности обсужденных тем и возможных договоренностей стороны раскрывать не стали. Совместных заявлений политики не делали.

Трамп на полях ВЭФ также подтвердил, что запланированная встреча между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником американской администрации Стивом Уиткоффом состоится. Ранее Уиткофф сообщал, что его визит в Россию намечен на 22 января.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подтвердил эту информацию, уточнив детали. По его словам, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (зять Трампа и его советник) прибудут в Москву вечером 22 января. Их прибытие ожидается после 19:00—20:00 по московскому времени, после чего и состоится встреча с российским лидером.