Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией были конструктивными и предельно откровенными, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными», — отметил Ушаков.

По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер «из первых рук» поделились своими впечатлениями от встречи американского лидера Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Давосе.

«Они также дали оценку и другим контактам, которые состоялись у них в течение декабря-января в Мар-а-Лаго во Флориде и в ряде европейских столиц», — рассказал Ушаков.

Помощник российского лидера подчеркнул, что переговоры в Кремле были специально сфокусированы на том, чтобы получить данные по итогам контактов США с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже как бы «на двоих» определить параметры дальнейших действий.

После встречи с Зеленским в Давосе, которая прошла 22 января в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), Трамп заявил о необходимости мирного урегулирования между Москвой и Киевом, адресовав свои слова Путину. Переговоры президентов США и Украины продлились около часа. По итогам встречи глава Белого дома назвал ее «хорошей». В офисе Зеленского также оценили разговор положительно.

Ушаков напомнил, что в 23 января в Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с представителями России, США и Украины.

Кроме того, там же проведут переговоры встретятся руководители двухсторонней группы по экономическим делам.

«Это уже двухсторонняя группа, то есть Россия-США, Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф», — отметил помощник президента.

В российскую переговорную группу вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

«Главное, что в ходе переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», — подчеркнул Ушаков.

По его словам, Москва искренне заинтересована в урегулировании конфликта на Украине политико-дипломатическими способами.

«Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские Вооруженные Силы владеют стратегической инициативой», — добавил он.

The Financial Times писала, что на трехсторонней встрече украинская и американская делегации планируют предложить Москве прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку ударов Киева по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.

Также Ушаков отметил, что в Кремле обсуждалось предложение Трампа создать «Совета мира», региональные вопросы и ситуация вокруг Гренландии.

Что касается «Совета мира», то, по словам помощника российского президента, была акцентирована готовность Москвы направить в бюджет этой структуры $1 млрд из замороженных еще прежней администрацией США активов России.

«Остальные же средства из наших замороженных США резервов можно было направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной», — отметил Ушаков.

16 января Белый дом обнародовал состав Совета мира. В его учредительный исполнительный совет вошли: госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, президент Всемирного банка Аджай Банга и замсоветника президента США по нацбезопасности Роберт Гэбриел. Председателем Совета мира будет сам Дональд Трамп.

Помощник президента России подчеркнул, что встреча в Кремле была «во всех смыслах полезной как для нашей, так и для американской стороны».

По его словам, стороны договорились поддерживать в дальнейшем плотные контакты друг с другом как по украинской, так и по другим темам.