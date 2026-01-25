24 января в Абу-Даби (ОАЭ) завершились двухдневные переговоры Москвы, Киева и Вашингтона по Украине. Делегации трех стран встретились напрямую впервые с начала военных действий. Представители США заявили, что встречи превзошли их ожидания, а настроения у переговорщиков были «очень оптимистичными, очень позитивными». В Вашингтоне надеются, что это приблизит личную встречу президентов России и Украины. Подробности — в материале RTVI.

Как пишет Axios, переговоры в Абу-Даби стали новым этапом в посреднических усилиях США, направленных на урегулирование российско-украинского конфликта. По данным источников издания, Белому дому потребовалось несколько месяцев, чтобы убедить россиян и украинцев провести встречу в трехстороннем формате.

В основу переговоров в Абу-Даби легли встречи американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе, а также президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Стива Уиткоффа и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Кремле, говорится в публикации. Оба мероприятия состоялись 22 января.

«И Путин, и Зеленский согласились направить своих переговорщиков. Это показывает, что они верят в достижение прогресса», — заявил Axios из американских чиновников.

По словам другого источника издания, Путин в завершение встречи с Уиткоффом и Кушнером сказал, что хочет добиться дипломатического урегулирования конфликта и направил в Абу-Даби «довольно значительную делегацию».

Российский источник Times во внешнеполитической сфере утверждает, что Москва почувствовала себя вынужденной принять участие в переговорах в ОАЭ.

«Мы надеялись сначала получить какие-то обязательства по территориальным уступкам. Но в конечном итоге нам просто пришлось согласиться с американцами», — заявил он.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходили 23 и 24 января. Они велись в резиденции Каср аш-Шати, которая используется для важных дипломатических встреч, сообщает ТАСС. В отличие от президентского дворца Каср аш-Ватан эта резиденция закрыта для посещений и отсутствует на картах. Российскую делегацию, состоящую из представителей Минобороны, возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Главой украинской группы был секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. США отправили на переговоры Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера, комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума и командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

«Мы близки к встрече Путина и Зеленского»

По информации Axios, в первый день переговоров, 23 января, американские посредники провели совместные встречи с российской и украинской делегациями, а после россияне и украинцы встретились уже без участия американцев.

Во время двухдневных переговоров были обсуждены все вопросы: Донбасс, спор вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и шаги по деэскалации с обеих сторон для окончательного завершения боевых действий, рассказали американские чиновники.

«Никого не отпугнули дискуссии ни с одной из сторон. Мы не оставили без внимания ни один вопрос, и нам не пришлось никого подталкивать. Мы увидели большое уважение в зале, потому что они [участники встречи] действительно искали решения», — подчеркнул собеседник Axios.

В конце второго дня переговоров три делегации вместе пообедали. По словам одного из источников издания, «в какой-то момент все выглядели почти как друзья». «У меня появилось чувство надежды», — поделился он.

Другой собеседник заявил, что «все прошло так хорошо», как и ожидала американская сторона. «Мы чувствуем себя отлично в той точке, где находимся сейчас», — отметил он.

По словам американских чиновников, встреча в Абу-Даби стала важным шагом на пути к следующему этапу переговоров.

«Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского. <…> Мы думаем, что до этого осталось недалеко. Если мы продолжим двигаться по нынешнему пути, мы доберемся до этого момента», — заявил один из источников Axios.

Он предположил, что, если следующая трехсторонняя встреча пройдет более успешно, стороны могут провести переговоры в Москве или Киеве, а затем организовать личную встречу президентов России и Украины.

Донбасс, ЗАЭС, миротворцы

Переговоры в Абу-Даби завершились конструктивом, сообщил источник «РБК-Украина». По его словам, сторонам удалось продвинуться в обсуждении военного блока вопросов, но по территориям решения пока нет.

Собеседник издания уточнил, что первый день переговоров был, скорее, вводной частью. Во второй день делегации встретились в расширенном составе, после чего разделились на политическую и военную подгруппы. Фактически эти две секции вели переговоры отдельно.

По данным источника, по политической секции значительного прогресса достигнуто не было, но военная подгруппа смогла продвинуться. В частности обсуждались способы мониторинга прекращения боевых действия, необходимость разведения сил, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны могут быть там представлены, пишет «РБК-Украина».

Собеседник издания добавляет, что военная подгруппа договорилась за неделю до следующей встречи подготовить предложения сторон по прекращению огня. При этом, по его словам, вопрос энергетического перемирия на встрече в Абу-Даби не поднимался.

По данным New York Times, американские и украинские переговорщики обсуждали идею размещения в Донбассе нейтральных сил в качестве миротворцев или создание там демилитаризованной зоны.

Владимир Зеленский по итогам переговоров говорил, что речь на переговорах шла в том числе о роли США в «мониторинге и контроле за процессом завершения войны». Он не уточнил деталей, отметив лишь, что военные в составе делегаций составили перечень вопросов для обсуждения на новой потенциальной встрече.

Встречи в Абу-Даби не принесли конкретных результатов, пишет Politico со ссылкой на американских чиновников. По словам одного из них, прошедшие переговоры были посвящены деэскалации.

«Президент Путин недвусмысленно заявил, что он хочет добиться дипломатического урегулирования этой сделки. И, вы знаете, мы хотим поверить ему на слово», — сказал он.

Другие собеседники издания отметили, что значительная часть переговоров касалась экономических тем, а также вопроса контроля над Запорожской АЭС. По их словам, достичь компромисса пока не удалось, но Москва настаивает на том, чтобы разделить электроэнергию от ЗАЭС между Россией и Украиной.

Отмечается, что одним из главных камней преткновения в переговорах стали западные гарантии безопасности для Украины. Один из собеседников Politico подчеркнул, что наиболее важны американские гарантии.

«Усилия “Коалиции желающих” хороши. У них было несколько вертолетов, несколько военнослужащих и несколько гарантий тут и там, но если вы поговорите с украинцами, то поймете, что на самом деле важны именно американские гарантии безопасности», — сказал он.

Другой чиновник отметил, что стороны «начинают представлять, что они могут получить от мирного соглашения»: Украина — план процветания, а Россия — возможность заключать деловые сделки с США.

«Очевидно, что сейчас между Европой и Россией нет большого доверия, но мы хотим создать основу, которая положит старт новой парадигме, позволяющей начать укреплять доверие путем демонстрации реальной деэскалации», — рассказал собеседник Politico.

Валерий Шарифулин / ТАСС

Новый раунд переговоров

В Кремле путь к мирному урегулированию назвали небыстрым. Однако быстрое продвижение вперед возможного после приведения в действие «формулы Анкориджа», выработанной во время саммита президентов США и России на Аляске в августе 2025 года, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это небыстрая дорога. И сейчас, собственно, квинтэссенция всего заключается в том, что в Анкоридже и накануне Анкориджа была выработана определенная формула решения территориального вопроса. И сейчас очень важно ее имплементировать», — заявил Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, «как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение». Он также подчеркнул, что в России с самого начала предупреждали, что путь к урегулированию «очень трудный и длительный».

Перед началом переговоров в Абу-Даби Песков отказался раскрывать содержание «формулы Анкориджа», но напомнил, что позиция России заключается в необходимости вывода ВСУ из Донбасса. По его словам, «есть также другие нюансы». Reuters утверждало со ссылкой на источники, что российская сторона в Анкоридже потребовала полного вывода украинских войск из Донбасса в обмен на заморозку линии фронта на юге Херсонской и Запорожской областей.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил ТАСС, что погружаться в подробности переговоров в Абу-Даби было бы «контрпродуктивно» и «абсолютно безответственно» с его стороны. По его словам, российская сторона прилагает «максимум усилий», чтобы выработать схему урегулирования, полностью соответствующей «формуле Анкориджа».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Абу-Даби были конструктивными, и переговорщикам удалось «многое обсудить». Основной темой переговоров, по его словам, стали «возможные параметры окончания войны». Он не исключил, что следующий раунд переговоров может состояться на предстоящей неделе.

«Очень конструктивными» переговоры назвал и Стив Уиткофф. По его словам, стороны договорились продолжить обсуждение на следующей неделе в ОАЭ. Об этом также пишут ТАСС и «РБК-Украина». Axios и CNN утверждают, что встреча состоится 1 февраля.