Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 21 января 60% Киева остается без света и около 30% — без отопления. Сложная ситуация также наблюдается в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Глава государства призвал городские службы привлечь больше ресурсов для восстановления электроэнергии.

«По отчетам городских властей, привлеченных сил достаточно, но нужно время. Не согласен с этой оценкой — нужны дополнительные меры, дополнительное привлечение ресурсов. <…> Нужны шаги, которые реально помогут людям и позволят стабилизировать ситуацию», — сообщил он по итогам селекторного совещания по вопросам энергетики.

Зеленский назвал сегодняшними приоритетами «ракеты для ПВО, оборудование для энергетики, максимально оперативное выполнение всех работ, которые нужны».

Киев покинули сотни тысяч жителей

Мэр Киева Виталий Кличко 17 января заявил, что город настиг самый тяжелый энергетический кризис с 2022 года. По его словам, местные жители сталкиваются с отключением централизованного электроснабжения, которые длятся до 20 часов в сутки. Мэр призвал покинуть украинскую столицу тех, у кого есть такая возможность, чтобы снизить нагрузку на ее инфраструктуру.

Утром 20 января Кличко сообщил, что после ночной атаки на Киев, в котором проживает более 3 млн человек, без отопления остаются 5,6 тыс. многоэтажек. У жителей левого берега города нет водоснабжения. «Коммунальщики и энергетики работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян», — заверял мэр.

Спустя восемь часов Кличко отчитался, что восстановить тепло удалось в 1635 многоэтажках. Он отметил, что ситуацию осложняет то, что «большинство этих домов подключают уже второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января».

Вечером того же дня The Times опубликовал интервью, в котором Кличко заявил, что более 600 тыс. человек уже покинули Киев. Позднее в пресс-службе мэра объяснили «Украинской правде», что он опирался на биллинговые данные, согласно которым в украинской столице сейчас «ночуют» на 600 тыс. меньше телефонов.

«Отсюда цифра, которую озвучил мэр. Так, например, считали, сколько оставалось людей в городе в начале войны (800 тысяч было). Кто-то воспользовался советами и кому было куда, уехали — за город, к друзьям. Плюс каникулы сейчас продлили. Также студенты на онлайн-обучении, и часть их разъехалась, кто не киевляне», — отметили в пресс-службе Кличко.

«Ситуация критическая»

Тем не менее ситуацию с отоплением, водоснабжением и электричеством Кличко назвал «критической». Он утверждает, что российские атаки якобы ведут Киев к «гуманитарной катастрофе». В частности, местным властям пришлось осушить крупную централизованную систему отопления и водоснабжения, чтобы предотвратить превращение воды в лед и разрыв труб при ее расширении.

В некоторых домах настолько холодно, что жильцы не могут воспользоваться туалетом, поскольку вода в унитазе замерзла, а из конденсата на подоконнике образовались сосульки, пишет The Times. Местная жительница рассказал изданию, что каникулы в школах и детских садах продлили до 1 февраля из-за отсутствия электричества.

«У нас и дома уже две недели нет отопления. На кухне у нас есть газовая плита, но в детских спальнях просто лед», — добавила она.

С проблемами столкнулись и в административных зданиях Киева. В частности, сотрудникам мэрии было запрещено посещать туалеты из-за неработающего водопровода, а здание парламентского комитета по энергетике оставалось без света, отопления и воды. Собеседники The Times считают, что жители украинской столицы могут столкнуться с различными заболеваниями, если канализационная система не будет быстро восстановлена.

«Вода — это ключ к успеху. Если россияне продолжат препятствовать подаче воды в такой огромный город, это создаст риск полного коллапса. Люди не смогут стирать, готовить или убирать», — сказал глава Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Проблемы с подачей электроэнергии также затрудняют деятельность больниц. Собеседница The Times, работающая врачом в одной из киевских медучреждений, рассказала, что осмотр пациентов получается проводить только при дневном свете.

«Мы были без электричества, без компьютеров, просто осматривали пациентов при дневном свете. Но мы не можем направить их к специалистам, потому что наши компьютерные системы не работают», — пояснила она.

Помимо этого, из строя начинают выходить генераторы в городских кафе и ресторанах, поскольку они находятся в постоянной эксплуатации.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заверила, что власти привлекают все возможные ресурсы для наращивания распределенной генерации в условиях сложной ситуации в энергетике.