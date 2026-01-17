Киев имеет около половины необходимого ему объема электроэнергии, город столкнулся с самым тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года, заявил мэр города Виталий Кличко в интервью Reuters. Он призвал жителей столицы покинуть ее, если есть такая возможность.

По словам Кличко, на полное обеспечение 3,6 млн жителей Киева требуется 1,7 тыс. мегаватт электроэнергии.

«Впервые в истории нашего города, в условиях таких сильных морозов, большая часть города осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии», — сказал мэр украинской столицы.

Некоторые жители Киева сталкиваются с отключениями централизованного электроснабжения, которые длятся до 18-20 часов в сутки, рассказал Кличко. Он призвал покинуть город тех, у кого есть такая возможность, чтобы снизить нагрузку на его инфраструктуру.

Партнеры Украины оперативно предоставили дополнительные генераторы, преимущественно они используются для обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры, в том числе больниц и детских садов, сообщил Кличко. В то же время около 100 домов остаются без отопления, отметил мэр.

В Киеве также открыли 1,3 тыс. пунктов обогрева и работают над установкой мини-теплоэлектростанций в некоторых районах. Местные школы продлили зимние каникулы, а многие компании перешли на удаленный режим работы.

«Теперь мы работаем не только днем, но и ночью. Для нас нет понятия начала и конца рабочего дня», — сказал Кличко.

Он подчеркнул, что, несмотря на все трудности, городские власти полны решимости восстановить теплоснабжение, а также разрабатывают резервные сценарии на случай, если новые удары повредят энергетическую инфраструктуру.

«Эта зима будет сложной, но мы делаем все возможное и невозможное», — заверил Кличко.

В пятницу, 16 января, первый вице-премьер Украины и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По его словам, наиболее трудная ситуация сложилась в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на всех прифронтовых территориях. Шмыгаль также заявил, что на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции.

«Выбиты тысячи мегаватт генерации. Никто в мире никогда не сталкивался с таким вызовом», — сказал он, признав, что в нескольких городах была полностью провалена подготовка к зиме.

Власти Киева 16 января ввели ограничения на использование электроэнергии для наружного освещения. В частности, не будет включаться архитектурно-декоративное освещение, а интенсивность уличного освещения снизят до 20% мощности. В украинской столице также ограничат архитектурно-декоративную подсветку домов, зданий и сооружений, рекламных конструкций и информационных вывесок. На участках, где технически невозможно уменьшить яркость, будут работать только 50% фонарей.

Жителей Киева и других подвергшихся энергокризису городов призывают экономно потреблять электроэнергию, чтобы избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление. Шмыгаль обратился к бизнесу с просьбой «отдать лишнюю энергию» людям. «Уличное освещение, парковое освещение, вывески, гирлянды — все это не имеет смысла, если у людей не хватает электроэнергии», — заявил министр.