На Украине не осталось ни одной целой электростанции. Об этом рассказал министр энергетики страны Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде.

«Выбиты тысячи мегаватт генерации. Никто в мире никогда не сталкивался с таким вызовом», — отметил он.

В своем телеграм-канале он также сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике. По словам министра, наиболее трудная ситуация сложилась в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на всех прифронтовых территориях. Шмыгаль добавил, что в нескольких городах была полностью провалена подготовка к зиме.

В то же время министр выразил уверенность в том, что энергосистема страны остается целостной, а диспетчеры национальной энергетической компании «Укрэнерго» сохраняют контроль, несмотря на вынужденные ограничения по потреблению электроэнергии для промышленности, бизнеса и бытовых нужд.

Он также сообщил, что в некоторых случаях необходимое для резервного и автономного питания оборудования оборудование было закуплено, однако его ввод в эксплуатацию затягивается из-за технических и бюрократических сложностей, замедляющих процесс подключения генерационных мощностей.

Шмыгаль добавил, что внедрение распределенной генерации находится на контроле властей и напомнил о персональной ответственности должностных лиц за срывы сроков и бездействие в этом вопросе.

Помимо этого, министр рассказал о ситуации с топливом и предупредил, что в настоящий момент имеются в распоряжении запасы бензина и дизеля, которых предположительно должно хватить на срок более 20 дней. Несмотря на это, Шмыгаль заявил об отсутствии дефицита топлива в стране и сохранении рыночного уровня цен на заправках.

Он также обратился к представителям бизнеса с просьбой максимально уменьшить объемы электроэнергии, которая идет на освещение наружной рекламы.

«Если у вас есть лишняя энергия — отдайте ее лучше людям, сегодня это самое важное. Уличное освещение, парковое освещение, вывески, гирлянды — все это не имеет смысла, если у людей не хватает электроэнергии», — заявил Шмыгаль.