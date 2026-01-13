Жители Киева 13 января столкнулись с экстренными отключения электроэнергии. По утверждению «Укрэнерго», проблемы связаны с ночной атакой российской армии на Украину. Замминистра энергетики страны Николай Колесник отмечает, что никаких прогнозов по срокам восстановления света в украинской столице нет. Что известно о произошедшем — в материале RTVI.

«Укрэнерго» сообщило о проблемах в работе электричества утром 13 января. По данным компании, российская армия совершила атаку на энергообъекты в нескольких областях Украины, из-за чего якобы «значительное количество потребителей» в Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Харьковской и Донецкой областях остались без света.

«Везде, где <…> позволяют условия безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу», — отметило «Укрэнерго».

Позже в компании добавили, что, несмотря на плохие погодные условия, аварийно-восстановительные работы будут проводиться круглосуточно. Жителей, у которых есть электроэнергия, призывали потреблять ее «максимально экономно».

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что энергетики и ремонтные бригады работают «днем и ночью», но ситуация «чрезвычайно сложная». По его словам, после обстрела, который произошел в ночь на 13 января, в украинской столице наблюдается «еще больший дефицит электроэнергии, даже для обеспечения критической инфраструктуры». Кроме того, без отопления остаются порядка 500 многоэтажек.

Аналогичным образом обстановку в Киеве охарактеризовал замминистра энергетики страны Николай Колесник. Он заявил, что «ситуация достаточно сложная, и сейчас никаких прогнозов [по срокам восстановления света в украинской столице] мы не можем давать».

Киевские телеграм-каналы пишут, что некоторые жители города живут без электроэнергии уже не первый день. «Киевский Движ» уточняет, что на левом берегу проблемы с отоплением и светом наблюдаются пятые сутки.

Гендиректор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко в своих соцсетях сообщил, что к вечеру 13 января «ситуация на правом берегу [Киева] ухудшилась до уровня левого берега». Он отметил, что в экстренных отключениях электроэнергии находится вся украинская столица.

Коваленко также попросил киевлян не перегружать аварийные службы заявками без необходимости. По его словам, около 70% выездов ремонтников сейчас «условно ложные».

«Люди делают заявки, из-за того, что света меньше чем ожидали. Или проблемы на домах. И только 30% это реальные проблемы, где надо вмешательство бригад сетей. Очень прошу оставлять заявки реальные. Потому что очень много аварий и хочется, чтобы ресурс использовался там, где он реально нужен», — пояснил он.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что некоторые многоэтажки подключают к генераторам большой мощности в районах, где самая тяжелая ситуация со светом.

«Атаки, низкие температуры и обледенение сетей создают дополнительную нагрузку на систему. Просим отнестись с пониманием и позаботиться о бережном использовании электроэнергии», — написала она в своем телеграм-канале.

Закрытые магазины, очереди на остановках и заправках

Торговые сети Novus и «Сильпо» на своих страницах в соцсетях сообщили, что временно закрыли некоторые магазины в Киеве из-за отключения электроэнергии. Еще одна крупная сеть — АТБ — заявила, что продолжает работу в штатном режиме.

«Торговые объекты компании обеспечены автономными источниками питания (генераторами), что позволяет поддерживать бесперебойную работу даже в случае перебоев с электроснабжением. В единичных случаях возникновения технических или логистических трудностей компания оперативно реагирует и принимает необходимые меры для их устранения, чтобы гарантировать стабильную работу магазинов и доступность товаров для потребителей», — указали в АТБ.

«Политика страны» отмечает, что у неработающих супермаркетов выстраиваются очереди. Кроме того, десятки людей ожидают общественного транспорта на остановках в киевской Оболони. Очереди образуются и на заправках в Киеве и Киевской области. По данным телеграм-канала «Ирпень не спит», люди закупают топливо для работы генераторов в связи с блэкаутом.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.