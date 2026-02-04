Власти России сдержали слово и не наносили удары по Киеву целую неделю, сообщил журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что его российский коллега Владимир Путин сдержал свое слово в этой части.

«Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на что угодно [на любой срок], потому что там очень-очень холодно»,— сказал Трамп.

29 января Трамп попросил российского Путина приостановить удары по городам Украины до 1 февраля, на что получил согласие. Американский лидер добавил, что многие убеждали его, что обращаться с подобной просьбой бессмысленно, поскольку, по их мнению, она не будет услышана. «Но он [Путин] сделал это, и мы очень рады, что он это сделал», — сказал глава Белого дома.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не ответил, идет ли речь только об ударах по энергетическим объектам или обо всех вообще. Он отметил, что по деталям ему нечего добавить к уже сказанному и снова акцентировал внимание на том, что «речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров».