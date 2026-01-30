Президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина приостановить удары по городам Украины до 1 февраля, на что получил согласие. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину с просьбой воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — сказал он (цитата по аудиозаписи «Маяка»).

Песков не ответил, идет ли речь только об ударах по энергетическим объектам или обо всех вообще. Он заявил, что по деталям ему нечего добавить к уже сказанному и снова акцентировал внимание на том, что «речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров».

На вопрос, согласился ли Кремль на предложение, Песков ответил утвердительно.

«Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа», — заключил он.

Накануне американский лидер рассказал о своей просьбе к Путину и его согласии, на совещании с правительством в Белом доме. Причиной он назвал «экстремальный холод».

«Это не просто холод, это рекордно низкие температуры. <…> И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. Он согласился, и, должен сказать, что это было очень приятно», — сказал Трамп (цитата по видео Associated Press).

Трамп добавил, что многие убеждали его, что обращаться с подобной просьбой бессмысленно, поскольку, по их мнению, она не будет услышана. «Но он [Путин] сделал это, и мы очень рады, что он это сделал», — подытожил глава Белого дома.

Ранее в этот же день в некоторых военных телеграм-каналах и СМИ появились сообщения о якобы достигнутом между Россией и Украиной энергетическом перемирии. Вопрос об этом журналисты задали Пескову, но тот ответил, что пока не может это комментировать.