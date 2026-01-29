Президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели. Об этом американский лидер заявил во время выступления в Белом доме.

По словам Трампа, он обратился с такой просьбой из-за «экстремального холода», и Путин «согласился это сделать».

«Это не просто холод, это рекордно низкие температуры. <…> И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели. Он согласился, и, должен сказать, что это было очень приятно», — сказал Трамп.

По словам президента США, «многие люди» убеждали его, что обращаться с подобной просьбой бессмысленно, поскольку, по их мнению, она не будет услышана. «Но он [Путин] сделал это, и мы очень рады, что он это сделал», — заявил глава Белого дома.

Он также сообщил, что в переговорах по урегулированию конфликта есть большой прогресс. По словам Трампа, его спецпредставитель Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и другие члены американской переговорной группы «очень усердно работают».

«Я думаю, что скоро мы его [конфликт на Украине] урегулируем», — сказал он.

В Кремле заявление Трампа о просьбе не обстреливать украинские города не комментировали. Ранее в Минобороны и Кремле неоднократно говорили, что российские войска не наносят удары по гражданской инфраструктуре, а нацелены только на объекты, связанные с военно-промышленным комплексом.

Утром 29 января в военных телеграм-каналах появились сообщения о якобы достигнутом между Россией и Украиной энергетическом перемирии. Об этом в частности писали российский военблогер Владимир Романов («Romanov Лайт») и паблик «Белорусский силовик». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал комментировать эти данные.

Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби 23-24 января украинская и американская делегации хотели предложить Москве энергетическое перемирие в обмен на прекращение украинских ударов по российским танкерам и НПЗ.