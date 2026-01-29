Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о своей позиции против проведения переговоров между Россией и Украиной, высказавшись за доведение военной операции до конца. Свое мнение он выразил журналистам в Кремле, куда прибыл в составе российской делегации для участия во встрече президента Владимира Путина с его эмиратским коллегой Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном.

«Я считаю, что войну нужно довести до конца. Переговоры после всего, что сделано… Я против переговоров», — сказал Кадыров радиостанции «Маяк».

Глава Чечни неоднократно высказывался против завершения боевых действий и начала мирных переговоров или заключения каких-либо соглашений между Москвой и Киевом. Так, еще в марте 2022 года он заявлял, что нормальная жизнь на Украине невозможна, пока там остаются националисты и так называемые исламские боевики, призывая Киев самостоятельно их уничтожить либо допустить, чтобы это сделала Россия. Также он обращался к украинцам с призывом «встать рядом с российской армией» в противостоянии национализму.

Кадыров не раз призывал президента России позволить военным «закончить начатое» в ходе СВО, подчеркивая, что военнослужащие не согласны на переговоры, но готовы подчиниться политической воле руководства.

«Мы, воины, не согласны на эти переговоры, на эти соглашения, но это политическая воля, на это у нас есть президент, как он скажет, так и должно быть. Но мы, воины, …не намерены ни на шаг отступить, и мы призываем руководство государства в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал», — говорил глава Чечни в марте 2022 года.

В августе 2023 года он вновь высказал мнение, что в переговорах по мирному урегулированию нет смысла, поскольку они, по его оценке, нужны лишь той стороне, которая признает свое бедственное положение, а Россия, по его словам, таковой не является.

«Именно поэтому я считаю, что в переговорах нет никакого смысла. Нас такой расклад не устраивает. Мы выигрываем по всем фронтам — как на поле боя, так и на международной политической арене», — писал Кадыров.

Глава республики также утверждал, что планы Запада подорвать российскую экономику санкциями не увенчались успехом, и страна смогла ее модернизировать.

Кадыров сделал заявление относительно переговоров незадолго до новой встречи представителей России и Украины. Как сообщали в Кремле, эта встреча запланирована на 1 февраля в Абу-Даби.

В Кремле воздержались от публичного обсуждения деталей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры должны сохранять закрытый формат, поскольку дискуссии ведутся по сложной и деликатной тематике, и их публичное обсуждение может нанести вред процессу.

Ранее, в преддверии трехсторонней встречи России и США, которая состоялась в Абу-Даби 23 и 24 января, президент ОАЭ провел отдельные встречи с членами делегаций. По итогам тех переговоров МИД Объединенных Арабских Эмиратов охарактеризовал их как беспрецедентные.

Делегацию России на переговорах возглавил начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил адмирал Игорь Костюков, в состав группы также вошли представители Министерства обороны. Со стороны Украины переговоры вел секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

В американскую делегацию вошли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять главы Белого дома и его советник Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Соединенных Штатов Джош Грюнбаум, а также командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.