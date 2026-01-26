Рассчитывать на высокую результативность трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта было бы ошибочно, предстоит еще много работы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьезная работа», — отметил представитель Кремля.

Также Песков пояснил, что атмосфера дружелюбия в ходе встреч по Украине вряд ли возможна, однако поскольку такая работа ведется, ее надо проводить конструктивно.

«Я не стал бы говорить о том, что там было дружелюбие: вряд ли это возможно на данной стадии. Но если пытаться чего-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить друг с другом», — сказал он.

Представитель Кремля также уточнил, что лично не принимал участие в переговорах в Абу-Даби.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходили 23 и 24 января. Они велись в резиденции Каср аш-Шати, которая используется для важных дипломатических встреч. Этому событию предшествовали личная встреча американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе и седьмая по счету встреча американской переговорной группы с президентом России Владимиром Путиным.

Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Главой украинской группы был секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

От США на переговоры был отправлен Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевич.

Представители США заявили, что встречи превзошли их ожидания, а настроения у переговорщиков были «очень оптимистичными, очень позитивными». В Вашингтоне надеются, что это приблизит личную встречу президентов России и Украины.