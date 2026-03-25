Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Кронштадте, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 25 марта.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. В то же время частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей.

Беглов добавил, что для жителей Кронштадта организуется пункт горячего питания.

Губернатор также сообщил, что проведет заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА.

Очевидцы атаки рассказали, что слышали несколько взрывов около 6 утра, пишет «Осторожно, новости».

Беспилотники атакуют Ленинградскую область уже четвертый день подряд, начиная с воскресенья. В ночь на среду над Ленобластью было уничтожено 56 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В порту Усть-Луга произошел пожар, предварительно, пострадавших нет. Кроме того, в Выборге была повреждена кровля жилого дома.

Воздушная тревога была объявлена в Ленобласти около 0:30 по местному времени. После этого Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково, которые действовали более восьми часов. В результате были задержаны 49 рейсов, отменены — 21. На запасные аэродромы ушло 26 рейсов.

Всего за ночь 25 марта над регионами России было уничтожено 389 беспилотников, следует из сводки Минобороны. Дроны были перехвачены над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областями, Московским регионом и Крымом.