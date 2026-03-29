Украинские дроны в ночь на 29 марта в третий раз за неделю атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о тушении пожара в порту. Военкор ВГТРК Александр Сладков заявил, что среди российских военных «растет раздражение» из-за «нерешительных» ответов на подобные удары.

В ночь на 29 марта над Ленинградской областью было уничтожено 36 беспилотников, сообщил Дрозденко, добавив, что в течение дня возможны повторные атаки. В порту Усть-Луга спасатели тушат возгорание, есть повреждения, рассказал губернатор. Пострадавших, по его словам, нет.

Порт в Усть-Луге подвергается атакам БПЛА уже третий раз за неделю. Первый удар, также приведший к пожару, произошел в ночь на 25 марта. Российские военные блогеры писали, что там были повреждены и выгорали бочки с топливом.

Второй раз украинские дроны атаковали порт в ночь 27 марта, утверждали военблогеры. Официально о повреждении инфраструктуры порта после этого налета не сообщалось. Дрозденко тогда отчитался о частичных повреждениях предприятий и объектов транспорта, но не уточнил, каких именно.

Губернатор отметил, что Ленобласть с 22 марта отражает «беспрецедентные атаки вражеских БПЛА» и работает в режиме повышенной готовности. По словам Дрозденко, ситуация «остается сложной», и «прогнозов на снижение интенсивности атак пока нет».

Последствия атак

После повторной атаки на порт агентство Reuters заявило со ссылкой на источники, что энергетическая компания «Новатэк» якобы приостановила работу своего комплекса в Усть-Луге, а именно переработку газового конденсата и экспортную отгрузку нафты. Источники агентства на рынке утверждают, что дроновые атаки и возникший в результате пожар повредили технологические установки и часть резервуаров для хранения топлива.

Сокращение экспорта нафты компанией «Новатэк» повлияет на азиатские рынки, которые уже столкнулись с нехваткой сырья из-за ближневосточного конфликта, говорится в материале Reuters. В «Новатэке» ситуацию не комментировали.

Источники Reuters также утверждали, что российские нефтедобывающие компании якобы предупредили покупателей о возможности объявить форс-мажор в связи с атаками на порты Балтийского моря. Отгрузка нефти с терминала в Усть-Луге может возобновиться не раньше середины апреля, заявил один из собеседников агентства.

Ущерб портам в Усть-Луге и Приморске «угрожает нивелировать потенциальный рост доходов от экспорта российской нефти, вызванный повышением цен из-за войны с Ираном», пишет Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил Reuters, что ВСУ наносят удары по российским нефтяным объектам, чтобы усилить давление на Москву в условиях ослабления международных санкций. 28 марта Зеленский в разговоре с журналистами назвал атаку БПЛА на Ленинградскую область ответом на удары по украинской энергетике.

«Солдаты начинают задумываться»: что пишут военблогеры

Военкор ВГТРК Александр Сладков после третьей атаки по порту Усть-Луга заявил о «падении уверенности в том, что за спиной русского солдата стоит мощная Россия».

«Я вынужден сообщить о растущем раздражении простых людей, и, особенно, военных. Раздражение тем, что солдаты идут на смерть, решительно, не сохраняя себя, за Родину, а где-то там осторожничают, берегут, или берегутся», — пишет Сладков в своем телеграм-канале.

Военкор отметил, что после атаки беспилотников на Кремль в 2023 году «в окопах СВО <…> ожидали пробуждения и железной решительности в верхах». Однако удары по украинской инфраструктуре начали наноситься только «два года спустя, и то нежно», посетовал Сладков.

«Это ведь правда? Мы стараемся, чтоб наш военный ответ был чуть слабее удара противника. Почему — неизвестно», — заявил журналист.

Он подчеркнул, что «абсолютно уверен» в российской мощи и поддерживает цели военной операции. Однако, чтобы их достигнуть, нужно «реально двигаться вперед, сопровождая каждый день нестерпимой мукой врага», считает Сладков.

«Солдаты начинают задумываться, а единым ли строем мы идем, или кто-то нерешителен, а их, солдат, решительно посылают вперед», — пишет военкор.

По его словам, «многое в кулуарах говорится о нашем, возможно, хитром плане», но если он есть, «надо хоть как-то поддерживать уверенность населения в его наличии».

«Кто-то сомневается: это что ж за хитрый план такой, по которому наши предприятия лупят, как мух мухобойкой, а мы только две недели назад разрешили официально частным предприятиям защищаться самостоятельно, коль государственных сил не хватает», — поделился Сладков.

23 марта президент России Владимир Путин подписал закон, который дает частным охранным предприятиям (ЧОП) право получать от Росгвардии боевое стрелковое оружие и применять его для защиты охраняемых объектов от атак беспилотников. Соавтор закона — глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев — отмечал, что ЧОПы охраняют более 80% объектов российского топливно-энергетического комплекса.

Пост Сладкова разместил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Военный канал «Два майора» на фоне новых атак на порт Усть-Луги тоже выражает мнение, что меры по защите российских энергетических объектов, «адекватные к 2022―2023 гг., уже недостаточны сегодня». В сводке канала говорится, что «прорвавшиеся» украинские БПЛА нанесли порту «серьезный ущерб и привели к временному прекращению отгрузки».