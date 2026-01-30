Внесенное в Госдуму предложение выдать чоповцам боевое стрелковое оружие для защиты критически важных объектов от БПЛА — очень спорное, заявил RTVI инструктор-телохранитель группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов. По его словам, для реализации этой инициативы нужны «многоступенчатый» подход и большая практика охранников.

«Очень спорное решение. Для того чтобы эффективно противостоять движущейся цели на достаточно высокой скорости, нужно иметь очень большую практику стрельбы из данных ружей. То есть на это способны единицы, например те люди, которые занимаются подобным видом спорта, может быть, охотники», — отметил Фефелов.

Кроме того, эксперт отметил, что если оружие будет использоваться в городской инфраструктуре, где «вокруг окна [жилых домов], высотные здания, ходят люди, дети и так далее», то возникает «очень много» вопросов о квалификации тех, кто будет его применять.

Фефелов подчеркнул, что все меры безопасности наиболее эффективны при комплексном подходе — техническом, физическом и специальном оснащении одновременно.

«Одного без другого не бывает. Вот мы, например, поставили забор — этого недостаточно. Мы понимаем, что если на него повесить видеокамеры, а на мониторы, которые подключены к этим видеокамерам, посадить хороших сотрудников, то комплекс мероприятий приводит к эффективному результату. Нельзя сказать, что технически мы глушилку поставили — и всё, мы защищены. Нет. Прилетит дрон на оптоволокне, и всё — эта система не работает», — пояснил собеседник RTVI.

Он подчеркнул, что система защиты «должна быть многоступенчатой»: «И умения, навыки непосредственно людей, которые находятся на объекте, специфика их умений, образования, физической подготовки — это немаловажный фактор для обеспечения безопасности любого объекта».

Ранее глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев заявил, что вместе с коллегами внес в Госдуму законопроект о предоставлении специализированным частным охранным организациям права получать в Росгвардии и использовать боевое стрелковое оружие для защиты объектов критической инфраструктуры.

Депутат объяснил инициативу тем, что с начала СВО зафиксировано более 920 атак дронов на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и стратегически важные предприятия.

При этом, добавил он, защиту более 80% объектов ТЭК сегодня осуществляют частные охранные организации, которым по закону разрешено использовать только служебное оружие — гладкоствольное длинноствольное и короткоствольное нарезное. Этого, по мнению парламентария, недостаточно для эффективного отражения атак БПЛА.

По словам Пискарева, возможность получения боевого оружия во временное пользование на период СВО позволит существенно повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и работающих там граждан, усилить охрану и быстрее реагировать на угрозы. «Контроль за законностью оборота оружия будет осуществлять Росгвардия», — заключил он.