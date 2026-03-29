За ночь 29 марта силы ПВО сбили 203 беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны. В результате были атакованы различные объекты инфраструктуры, в Белгородской области погиб один человек. Подробности — в материале RTVI.

Как следует из сводки Минобороны, средства ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.

Ленобласть: порт Усть-Луга снова под ударом

Над Ленинградской областью за ночь уничтожили 36 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В результате атаки получил повреждения порт Усть-Луга, там возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают спасатели, которые тушат возгорание.

Это уже вторая за неделю атака дронов на порт Усть-Луга. 25 марта там возник пожар, предварительно, обошлось без пострадавших.

В течение воскресенья, 29 марта, не исключены повторные атаки дронов, предупредил Дрозденко.

Самарская область: атаковано промпредприятие в Тольятти

Утром 29 марта ВСУ атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Тольятти Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Москва: БПЛА летят в сторону столицы

С начала суток силы ПВО сбили шесть беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Белгородская область: погибший и пострадавшие

В городе Грайворон Белгородской области в результате удара FPV-дрона загорелся автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака дрона, в результате которой погиб мужчина.

«Приношу искренние соболезнования семье погибшего», — говорится в сообщении.

В селе Красный Октябрь в результате детонации БПЛА ранен мужчина, он получил осколочное ранение голени. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Другие регионы

В Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадавших нет, но «не обошлось без последствий на земле», сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В частности, повреждено остекление постройки в домовладении в хуторе Чукариснкий, возгорания не было. Информация о других последствиях ночной атаки уточняется.

В Тульской области в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в одном из учебных заведений в городе Узловая, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По предварительным данным, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В Тверской области в результате атаки дронов пострадавших нет, «объекты инфраструктуры работают штатно», заявил глава региона Виталий Королев.