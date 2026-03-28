В результате атаки беспилотников в Ярославской области погиб ребенок, его родители в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

По его данным, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали более 30 беспилотников, повреждено несколько жилых домов и торговый объект.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в телеграм-канале.

Евраев выразил соболезнования близким семьи, в которой погиб ребенок, пообещав, что вся необходимая помощь и выплаты будут предоставлены.

Телеграм-канал Shot пишет, что над Ярославлем ночью прогремела серия взрывов — не менее 10.

«Очевидцы сообщают о работе ПВО по украинским дронам и ярких вспышках в небе. <…> Было слышно 3-5 громких взрыва в южных и центральных районах Ярославля в 02:53 ночи. По словам очевидцев, перед этим они слышали “мерзкое жужжание двигателя в небе”. Предварительно, ПВО отработала по беспилотникам-камикадзе ВСУ», — отмечается в посте.

По данным авторов канала, обломки одного из сбитых дронов упали рядом с жилым домом в Ярославле. По словам очевидцев, ударной волной выбило стекла в жилой многоэтажке на юге Ярославля.

Всего за ночь, по данным Министерства обороны России, были перехвачены и уничтожены 155 дронов самолетного типа. Их сбили над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской и Новгородской областями, а также Крымом и Московским регионом.

Наибольшее число сбитых дронов в Брянской области — 53, пострадавших и разрушений там нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Над Ленинградской областью, которая подвергается атаке БПЛА несколько дней подряд, сбиты 18 дронов, данных о повреждениях и пострадавших также нет, отметил глава региона Александр Дрозденко.

В Калужской области уничтожен один беспилотник над Спас-Деменским муниципальным округом, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

В Тверской области обломок дрона упал на участок частного жилого дома в Конаково и поджег летний щитовой дом.

«Огонь потушен в короткие сроки. Четверо взрослых, находившихся в этот момент на участке, не пострадали. Основное капитальное строение, одноэтажный жилой дом, не разрушено», — сообщил врио губернатора Виталий Королев, добавив, что дал поручение оказать семье необходимую помощь.

В Ростовской области в Чертковском и Шолоховском районах уничтожены беспилотник и ракета, данных о жертвах и разрушениях не поступало, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Shot пишет, что несколько взрывов прогремело в районе города Вязьма Смоленской области, которые, вероятно, связаны с работой системы ПВО. Смоленский губернатор Василий Анохин сообщил, что над регионом были уничтожены 11 дронов.

Несколько телеграм-каналов сообщают, что в городе Чапаевске Самарской области под атаку попал завод, производящий взрывчатые вещества для ракет. Очевидцы рассказали Shot, что несколько взрывов было слышно не только в Чапаевске, но и Новокуйбышевске. Самарский губернатор Вячеслав Федорищев заявил, что в области объявлена ракетная опасность.

Позднее он написал в своем телеграм-канале, что противник «предпринял безуспешную попытку атаки на Самарскую область», пострадавших, как и повреждений на социальных и жилых объектах, нет.