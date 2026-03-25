Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев емко прокомментировал RTVI последствия атаки беспилотников на Кронштадт 25 марта.

«Одни маты», — сказал он, отметив, что не хотел бы давать других комментариев на эту тему.

Гурулев добавил, что Россия должна «нанести противнику удар», чтобы тот был не в состоянии наносить удары по российской территории, в том числе по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Утром 25 марта губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в Кронштадте. По его словам, пострадавших и разрушений нет, нескольких жилых домов и автомобилей получили частичные повреждения. Очевидцы атаки рассказали, что слышали несколько взрывов около 6 утра.





Кроме того, в Выборге была повреждена кровля жилого дома.

Беспилотники атакуют Ленинградскую область четвертый день подряд. В ночь на 25 марта над регионом было уничтожено 56 дронов. В результате атаки БПЛА в порту Усть-Луга произошел пожар, по предварительным данным, пострадавших нет. Это крупнейший строящийся порт на Балтийском море и второй по величине в России после Новороссийска.

На фоне атак БПЛА с 22 марта периодически вводятся ограничения на полеты в аэропорту Пулково. Десятки рейсов были задержаны и отменены. Так, самолет, летевший из Хургады в Петербург, вынужденно сел в Хельсинки, пишет «Фонтанка».

Ранее Гурулев заявил RTVI, что надежно защитить все российские регионы от атак беспилотников по примеру Москвы пока невозможно, поскольку у России слишком большая территория.