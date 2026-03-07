Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в интервью бразильскому журналисту Пепе Эскобару ответил на вопрос о том, будут ли цели военной операции на Украине достигнуты в 2026 году или боевые действия продлятся еще несколько лет. Он также объяснил, почему при начальных планах на скорое завершение СВО идет уже пятый год и рассказал о своем видении перспективы до 2030 года. Главное из беседы — в материале RTVI.

«Хотели быстро»: о сроках и темпах СВО

В начале беседы Эскобар сказал, что военную операцию на Украине якобы собирались провести за две недели, но она длится уже четыре года. Гурулев в ответ указал, что операция стала намного масштабнее, и боевые действия ведутся не только против Украины, но и против стран Запада, которые поддерживают Киев.

«Конечно, мы хотели эту операцию закончить очень быстро. Но вы же прекрасно знаете, что переговоры в Стамбуле были сорваны, и все это привело к более широкомасштабной большой операции, которая сегодня проводится», — сказал генерал.

Россия пока не добилась изначально поставленных целей военной операции, но движется к ним и владеет стратегической инициативой, продолжил Гурулев. В частности, российские войска наносят «неприемлемый ущерб» критически важным объектам Украины, включая энергетические, указал он.

«То есть, по большому счету, мы обескровили не мирных жителей, мы обескровили украинскую промышленность», — заявил парламентарий.

По его оценке, на нынешнем этапе у президента России Владимира Путина «есть воля эту войну не продолжать», а закончить на предлагаемых Москвой условиях. В свою очередь, украинские власти, как считает генерал, недоговороспособны.

«У президента хватит решимости на всё»: о войне с Европой

В ответ на вопрос Эскобара, можно ли ожидать, что цели СВО будут достигнуты в 2026 году или боевые действия продлятся еще по меньшей мере два-три года, Гурулев назвал препятствием для мирного соглашения позицию стран Западной Европы, которая «нацелена на вооруженное противостояние».

Как подчеркнул депутат, конфликты с Россией всегда заканчивались «крахом Европы», и привел в пример разгром армий Наполеона и Гитлера.

«Кто-то считает, что мы мягкие какие-то или слабохарактерные. Я вас умоляю, у нашего президента решимости хватит на всё. Россия — ядерная держава. И снести ту же Британию — вообще проблемы нет. Вот была Британия — и ничего не останется», — порассуждал Гурулев.

Он счел реальным сценарием более широкую войну НАТО против России до 2030 года. В качестве факторов, которые на это указывают, парламентарий указал на увеличение армии Европы, введение всеобщей воинской повинности и развертывание ВПК.

Из всех европейских лидеров Гурулев назвал только премьер-министров Венгрии и Словакии среди тех, с кем «можно разговаривать».

«Один [премьер Венгрии Виктор] Орбан при памяти, честно говоря, с ним еще можно разговаривать, ну [премьер Словакии Роберт] Фицо еще. А остальные — ну вот кто такие они в этой политической жизни? Люди, которых не поддерживает собственное население. Ведь как бы ни было, мы провели выборы президента — президента поддержало более 80% населения страны», — сравнил Гурулев.

«Нам придется через это пройти»: о прогнозе Путина

Президент Путин определил в 20 лет период турбулентности и нестабильности в мире при построении многополярной системы, напомнил Гурулев.

«А военным языком говоря, это период войн и военных конфликтов. Нам придется через это пройти», — поделился он своим видением ситуации.

О предстоящем «куда более сложном» 20-летии Путин заявил в ноябре 2024 года на пленарной сессии клуба «Валдай». «Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее 20-летие будет не менее, а то и более сложным», — цитировал его ТАСС. Путин сослался на экспертов, которые говорят в том числе об угрозах новых региональных конфликтов и глобальных эпидемий.

«Они по-другому воюют»: о боеспособности США и Ирана

Говоря о действиях США, Гурулев сравнил действия администрации Трампа с разбойничьими и пиратскими, напомнив, как американцы «выкрали» президента Венесуэлы, ввели пошлины в том числе для своих союзников, а теперь «пытаются разбомбить» Иран.

«Сегодня Америка — это просто разбойники, которые пытаются отгрызть кусок у кого только угодно. <…> Сегодня правил нет. Америка сегодня как пират в море, что поймали, то украли. И вот в этом моменте [России] надо быть сильными», — сделал вывод генерал.

Оценивая перспективу операции против Ирана, Гурулев пожелал исламской республике нанести американцам критический ущерб, потопив их корабль, авианосец или стратегический бомбардировщик. В этом случае США отступят, уверен он.

«Они [США] по-другому воюют, чем мы. Для них 5% потерь в авиации — они останавливают боевые действия, проводят анализ. <…> Трампу потерю корабля, там еще что-то, не простят совершенно ни в Конгрессе, нигде, его просто разнесут», — полагает депутат.

По его словам, у Ирана «все получится», если только не случится предательства, которое «на Востоке очень принято». Что касается возможной поддержки со стороны России, то она «немного ограничена в ресурсах», чтобы помогать Ирану, потому что сама ведет военную операцию, пояснил он.

«Наступит предел»: об «Орешнике» и другом оружии

Эскобар в интервью напомнил о пусках «Орешника» и спросил, что Россия предпримет дальше, если окажется, что другая сторона не восприняла это как должное предупреждение. На это Гурулев сказал, что «Орешник» запускали пока только «в простом варианте».

«Если бы его запустили в ядерном варианте, это была бы крайне серьезная тема. То, что Россия создала уже и в наличии имеет спецбоеприпас для “Орешника”, наверное, ни для кого не секрет», — продолжил он.

Генерал также призвал не забывать про другие средства вооруженной борьбы, помимо «Орешника». Россия сегодня на передовой позиции по производству высокоточного оружия различной дальности, вплоть до стратегической.

«Здесь надо понимать, что, ну наверное, мы готовы к этому [любому военному конфликту с Западом]. <…> Любое терпение имеет предел. Просто наступит тот предел, когда будут приняты такие меры, что…» — предупредил Гурулев, разведя руками.

«Надо быть идиотом»: о снятии санкций

В ходе беседы бразильский журналист сослался на точку зрения, которая бытует в некоторых западных СМИ, что Россия может пойти на сделку с США по Украине в обмен на снятие санкций и возвращение иностранного бизнеса.

«Надо быть или идиотом, или сумасшедшим, чтобы думать, что с нас снимут все санкции. Их никогда не снимут. Поэтому здесь не надо быть наивным. Надо понимать, что так или иначе борьба продолжится», — заявил Гурулев.

Он убежден, что Америка никогда не была и не будет другом для России, а останется главным вероятным противником.

Сегодняшние российско-американские контакты, по его мнению, не стоит переоценивать. Между двумя странами всегда были периоды взаимовыгодного сотрудничества и совместных проектов, в некоторых сферах находили точки соприкосновения, а в некоторых — нет.

«Не надо думать, что сейчас мы СВО закончим, а они снимут все санкции. Они снимут санкции там, где они терпят убытки. Где им выгодно, они ничего снимать не будут. Здесь не надо самих себя обманывать. Поэтому путь России, как обычно, в одиночку», — заключил депутат.

«Если бы СВО не было»: об изменившейся России

В заключение Эскобар спросил о том, какие позитивные изменения произошли в российском обществе за последние четыре года.

«Если бы СВО не было, его наверное надо было бы придумать что-то другое. Страна встряхнулась, слава Богу, — все, причем, от простого человека до наших руководителей — и поняли, что мы шли не тем путем», — высказался Гурулев.

Ссылаясь на заявления Путина, депутат пояснил, что речь шла о потере традиционных ценностей, веры, за что сейчас «отдают жизнь» участники СВО.

«У нас нет ни одного села, где бы не помогали фронту. Вот что изменилось. Дух изменился. Родиной стали дорожить», — сказал он.

«Я против»: о замедлении Telegram

По словам Гурулева, все попытки революций последнего времени, в том числе в Иране и Беларуси, предпринимались в том числе через распространение информации в мессенджерах.

Он выразил мнение, что «надо разбираться с предателями, надо понимать, откуда это идет, где эта координация».

«Мы сейчас, вы прекрасно видите, стараемся уйти на собственный мессенджер, где-то замедляем Telegram. Я понимаю, что народ сильно бурчит по этому вопросу. <…> Я против закрытия Telegram, вот откровенно, потому что на сегодня это основная информационная площадка, которой все мы пользуемся», — заявил Гурулев.

Он отметил, что в его телеграм-канале больше 60 тыс. подписчиков, тогда как в аналогичном канале в национальном мессенджере Max «всего четыре с копейками тысяч народу».

Генерал полагает, что тема негативной реакции россиян на замедление Telegram «уйдет в сторону», потому что дело только в качестве функционала, который в Max можно «довести до ума» и даже сделать лучше, чем у конкурентов.