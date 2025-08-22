Президент России Владимир Путин отказался от предложения нанести удар «Орешником» по Банковой — улице в Киеве, где находится офис президента Украины. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, рассказывая о телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом, передает БелТА.

По словам главы республики, во время беседы с президентом США он изложил свое видение ситуации на Украине, подразумевающее воздушное перемирие и прекращение огня на линии соприкосновения.

«То есть ракеты, беспилотники не будут летать в одну сторону и другую. Это очень важно. И для России в том числе. Вы же видите, что приятного, если бьют по аэродромам, взрывают нефтебазы внутри России и по жилым кварталам, и по заводам. Ничего хорошего для России нет. Путин же это понимает не хуже, чем я. То есть для России это не надо. Для Украины тем более», — сказал белорусский президент.

Лукашенко заявил, что после того, как российские военные нанесли удар «Орешником» по крупному заводу, где «под землей 8-10 этажей», на Украине «поняли: беда». По его словам, на этом предприятии украинцы «могли чего-то производить».

«Могут же бабахнуть и по Банковой», — продолжил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, подобные «замыслы» появились «у кого-то из России», добавив, что не будет называть, о ком именно идет речь.

«Инсайдерская вам информация <…> Путин сказал: «Ни в коем случае». Они были готовы нанести… Если бы ахнули «Орешником» по центрам, как они говорят, принятия решения, там бы ничего не осталось», — заявил глава государства.

В начале августа Путин заявил о производстве первого серийного ракетного комплекса «Орешник» . По словам главы государства, он уже поступил на вооружение. До конца 2025 года «Орешник» планируется развернуть на территории Беларуси, сейчас Москва и Минск согласовывают технические детали этого вопроса, отметил Путин.

В августе министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что российские и белорусские военные в рамках совместных учений «Запад-2025» отработают планирование применения тактического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник». Маневры пройдут на территории Беларуси, они запланированы на 12-16 сентября.

Российские вооруженные силы впервые применили «Орешник» в ноябре 2024 года — для удара по предприятию «Южмаш», которое производит оружие. Оно расположено в украинском Днепропетровске. Путин называл произошедшее ответом на санкционирование Вашингтоном и Лондоном ударов по российской территории, а также регулярные обстрелы приграничных регионов, включая применение ракет Storm Shadow и ATACMS по целям в Курской и Брянской областях.