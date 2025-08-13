Российские и белорусские военные в рамках совместных учений «Запад-2025» отработают планирование применения тактического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник». Об этом журналистам заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает БелТА.

«Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства [Александр Лукашенко], мы должны быть готовы ко всему», — отметил руководитель оборонного ведомства.

Он добавил, что Минск видит обстановку на западных и северных границах страны и не может спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. При этом министр отметил, что Беларусь демонстрирует свою открытость и миролюбие, «но порох всегда надо держать сухим в пороховнице».

«Это все-таки оружие повышенного могущества, которое способно нанести неприемлемый ущерб тому врагу, который пожелает и захочет вступить на территорию нашей страны», — заявил Хренин.

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что руководство НАТО часто оправдывает свои учения белорусскими военными маневрами. При этом они умышленно проводят их в схожие сроки и приближают к границам Беларуси, убежден он.

«Больше всего настораживает решение польского военно-политического руководства: они хотят создать группировку больше 30-34 тысяч военнослужащих. Это уже серьезная группировка по нашей оценке. За этим надо внимательно наблюдать и реагировать», — приводит слова министра портал sb.by.

Цели и задачи учений «Запад-2025»

Совместные белорусско-российские учения «Запад-2025» запланированы на 12-16 сентября. Они пройдут на территории Беларуси, сообщил 13 августа на брифинге помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества, генерал-майор Валерий Ревенко.

Основная задача маневров — объединение воинских формирований для защиты безопасности Союзного государства, а главная цель — проверка способностей обеих стран гарантировать военную безопасность и быть готовыми к отражению потенциальных угроз.

Учения предусматривают отработку оборонительных сценариев, перехват воздушных атак, взаимодействие с авиацией и ликвидацию диверсионных групп. Координацию маневров будет осуществлять Генеральный штаб Вооруженных Сил Беларуси. Первая партия российских военных с техникой прибыла в республику для подготовки к совместным учениям «Запад-2025» в начале августа.

В мае Виктор Хренин сообщал о решении перенести основные мероприятия учений с приграничных территорий в центральные районы страны — такая мера призвана снизить уровень напряженности в регионе. Министр подчеркивал, что маневры «Запад-2025» не представляют угрозы для других стран и по своим параметрам несопоставимы с масштабными учениями НАТО в Европе.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин объявил о планах размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси, сославшись на соответствующую просьбу Минска. Российский лидер провел параллель с американской практикой размещения ядерного оружия в странах-союзниках. Год спустя, в апреле 2024-го, Лукашенко официально подтвердил наличие нескольких десятков единиц ядерного оружия на территории республики.

Соглашение о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, действующее с 13 марта 2025 года, определяет российское ядерное оружие как важнейший элемент сдерживания — как ядерных, так и обычных военных угроз. При этом в документе подчеркивается, что его применение возможно лишь в качестве исключительной меры.

Ранее Лукашенко отмечал, что использование ядерного оружия крайне нежелательно, но в случае агрессии Беларусь будет вынуждена задействовать все доступные средства.

Глава государства также подчеркивал, что ракетный комплекс «Орешник», который Россия должна поставить в республику до конца 2025 года, имеет ядерные возможности. Он также констатировал, что присутствие российского ядерного оружия в Беларуси повлияло на характер диалога с западными странами, включая США.