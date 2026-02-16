Высшее военное руководство Великобритании и Германии впервые выступили с совместным обращением к гражданам, призвав принять «моральную» необходимость перевооружения и подготовиться к угрозе войны с Россией. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В статье, которую опубликовало издание совместно с Die Welt, начальник Штаба обороны Великобритании маршал авиации Ричард Найтон и генеральный инспектор бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) генерал Карстен Бройер заявили, что выступают не только как военные лидеры двух крупнейших военных держав Европы, но и «как голоса Европы, которая теперь должна столкнуться с неудобными истинами о своей безопасности».

По их словам, военная позиция России «решительно сместилась» в сторону Запада и Европе необходимы «кардинальные изменения» в обороне и безопасности.

Высокопоставленные военачальники подчеркнули, что их обязанность — объяснить, что именно «поставлено на карту, чтобы общественность могла понять, почему Великобритания и Германия взяли на себя обязательство по самому значительному и устойчивому увеличению расходов на оборону со времен окончания холодной войны». По их мнению, Россия не должна воспринимать Европу «слабой или разделенной».

«Перевооружение — это не разжигание войны, а ответственные действия наций, решивших защитить своих людей и сохранить мир. <…> История учит нас, что сдерживание терпит неудачу, когда противники чувствуют разобщенность и слабость», — сообщили военные.

Они призвали к созданию «общенациональной обороны» с устойчивой инфраструктурой, исследованиями, а также национальными институтами, готовыми функционировать в условиях растущих угроз, отметив необходимость «честного общеевропейского разговора с общественностью о том, что оборона не может быть прерогативой только военнослужащих».

Однако, отмечает The Guardian, многие избиратели в Великобритании и Германии совершенно не готовы принять экономические трудности, включая повышение налогов, в обмен на модернизацию армии и перевооружение, несмотря на то, что большинство граждан обеих стран считают, что сильно возросла вероятность начала третьей мировой войны в ближайшие пять лет. Об этом же говорят проведенные ранее опросы аналитической компании YouGov и Politico.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупреждал, что стране срочно необходимо укрепить оборонные отношения с Европой. Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что угроза со стороны России и необходимость для Европы взять на себя большую ответственность за собственную оборону требуют от Лондона более тесной интеграции в области оборонных закупок с европейскими союзниками. Европа, по его мнению, в этом плане сейчас «спящий гигант», но ситуацию можно изменить.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на этой же конференции подчеркнул, что Россия представляет для Европы угрозу.

«Мы должны понять, что в эпоху великих держав наша свобода больше не является данностью. Она находится под угрозой. Нам нужно будет проявить твердость и решимость, чтобы отстоять эту свободу», — сказал он.

Мерц также сообщил, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о возможности присоединения к французскому «ядерному зонтику», вновь призвав страны ЕС разработать новую общую стратегию безопасности с учетом текущей ситуации.

The Guardian пишет, что подобного рода заявления о европейской безопасности на самом высоком уровне связаны не только с конфликтом России и Украины, но и неуверенностью стран ЕС и Великобритании по поводу того, будут ли их поддерживать США.

Сейчас, как отмечается в статье, правительства Германии и Великобритании стремятся пересмотреть свою политику в отношении расходов. Кроме того, страны НАТО на прошлогоднем саммите в Гааге взяли обязательство тратить 5% ВВП на оборону и безопасность к 2035 году.

Против увеличения оборонных расходов в Великобритании выступает часть лейбористов, а в Германии — левые и ультраправая партия «Альтернатива для Германии». При этом Берлин, который регулярно отправляет боевую бригаду из 4-5 тыс. военнослужащих на восточный фланг НАТО, также начал закупки нескольких тысяч бронированных машин и увеличил военное производство, а Лондон строит около шести заводов по производству боеприпасов, сообщает The Guardian.

В 2024 году Великобритания и Германия заключили оборонный пакт «Тринити-Хаус», предусматривающий совместные учения на восточном фланге НАТО, разработку БПЛА и защиту подводной инфраструктуры в Северном море. План также включает в себя размещение самолетов морской разведки Boeing P-8A Poseidon ВВС ФРГ на базе Лоссимут в Шотландии и открытие завода по производству артиллерийских стволов Rheinmetall в Великобритании.

Кроме того, страны договорились сотрудничать в сфере искусственного интеллекта и начать разработку дальнобойных ракет с дальностью более 3,2 тыс. км.