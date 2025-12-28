Евросоюз стал главным препятствием на пути к миру на Украине, заявил в интервью ТАСС глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, ЕС снабжает Киев деньгами и оружием, надеется на крах российской экономики под санкциями и не скрывает планов по подготовке к войне с Москвой.

«Военный таран против России»

«После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. <…> Коррупционные скандалы на Украине в <…> европейских столицах, конечно, замечают, но они <…> не мешают продолжать использовать [киевский] режим в качестве военного тарана против России», — сказал Лавров.

Он указал, что готовности к конструктивным переговорам по урегулированию конфликта не проявляют и сами украинские власти. Своими действиям Киев «не оставляет попыток изменить ситуацию на фронте, где стратегической инициативой прочно завладела российская армия», добавил министр.

«Партия войны готова идти до конца»

Говоря об отношениях России и ЕС, Лавров отметил, что они проходят непростой период с 2014 года. Тогда европейские лидеры начали «реализовывать курс на демонтаж механизмов взаимодействия» с Москвой, сказал глава МИД.

По словам Лаврова, власти Европы «раздувают „российскую угрозу“, разжигают русофобские и милитаристские настроения в обществе», не имея на это легитимных оснований, в то время как Россия «никогда по своей инициативе не предпринимала недружественных действий в отношении европейских соседей».

«Мы видим, что пока европейская „партия войны“, вложившая свой политический капитал в идею нанесения России „стратегического поражения“, готова идти до конца. Амбиции буквально застилают глаза», — выразил мнение Лавров.

На такие планы указывают разговоры ЕС о возможной отправке войск на Украину, отметил министр. Москва в свою очередь «сто раз заявляла», что в таком случае европейские военные «законной целью» для российских Вооруженных сил, напомнил Лавров.

Опасаться, что Россия «на кого-то нападет», не нужно, заверил глава МИД.

«Но если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным. Об этом неоднократно публично говорил президент России Владимир Путин», — подчеркнул Лавров.

Об отношениях с США

Лавров указал, что российская сторона планирует продолжать взаимодействие с американскими переговорщиками «по выработке устойчивых договоренностей, устраняющих первопричины конфликта [на Украине]».

Среди прочего, министр заявил, что новая редакция стратегии национальной безопасности США «навскидку выглядит новаторски».

«Применительно к России упоминания заслуживает отсутствие в стратегии открытых призывов к системному сдерживанию нашей страны. Пожалуй, впервые США если не фиксируют обязательство не расширять Североатлантический альянс, то, по крайней мере, публично подвергают сомнению извечную экспансионистскую траекторию эволюции НАТО», — пояснил он.

Как отмечает Лавров, некоторые идеи, заложенные в стратегию, не противоречат развитию российского-американского диалога, но окончательные выводы будут сделаны «исключительно исходя из анализа практических действий администрации США на международной арене».

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России решить задачи в рамках военной операции вооруженным путем в случае, если власти Украины не будут способствовать мирному урегулированию. По словам главы государства, судя по темпам наступления российских военнослужащих, заинтересованность Москвы в выводе ВСУ из занимаемых ими территорий «фактически сводится к нулю».