Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о разоблачении организованной преступной группы, в которую входили действующие депутаты Верховной Рады. 27 декабря сотрудники ведомства провели обыски в комитетах украинского парламента. Подробности — в материале RTVI.

По данным НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), участники преступной группы, которая была раскрыта в результате операции под прикрытием, «систематически получали незаконную выгоду» за голосование в Верховной Раде. Другие подробности пока не приводятся.

Следственные действия прошли в парламентском комитете транспорта и инфраструктуры, сообщила изданию «Общественное» член комитета Юлия Сирко. На фоне обысков заседание Рады закрыли, написала нардеп Марьяна Безуглая.

В НАБУ заявили, что сотрудники Управления государственной охраны (УГО) препятствовали въезду детективов в правительственный квартал Киева. В УГО пояснили, что проверяли понятых, которых привлекли сотрудники антикоррупционного бюро, после чего всех пропустили на территорию.

Проведение обысков в комитетах Верховной Рады совпало с отъездом президента Украины Владимира Зеленского в США на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом об урегулировании. Встреча пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря.

«Друзья президента»: к кому пришли с обысками

Нардеп Алексей Гончаренко утром 27 декабря, еще до начала обысков, заявил, что НАБУ и САП в ближайшие дни могут предъявить подозрения нескольким депутатам Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа», которые якобы «были зафиксированы при получении неформальных выплат из черной кассы» в конвертах.

Он добавил, что среди представителей «Слуги народа» якобы царит паника, поскольку «никто не понимает», о каких именно нардепах идет речь. Гончаренко также заявил, что, по неподтвержденным данным, некоторые подозреваемые уже пошли на сотрудничество с НАБУ.

Позже Гончаренко сообщил, что вопросы у детективов возникли якобы к главе транспортного комитета Юрию Киселю, который является близким соратником Владимира Зеленского и возглавляет днепропетровское отделение «Слуги народа».

По словам украинского журналиста Михаила Ткача, обыски также проводились в бизнес-центре «Парковый», где находится штаб правящей партии.

Нардеп Ярослав Железняк в свою очередь отметил, что в офисе «Слуги народа» детективов НАБУ нет, но другие детали не привел. Он добавил, что происходящее «абсолютно не связано» с операцией «Мидас» о коррупции в энергетической сфере Украины.

«Это другое направление, другое расследование <…>, другие друзья президента», — написал депутат в телеграме.

Следственные действия также якобы коснулись депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Юрия Корявченкова, утверждало украинское издание «Обозреватель» НАБУ и САП эту информацию не подтвердили.

Позже издание «Зеркало недели» (ЗН) сообщило со ссылкой на источники, что подозрение предъявлено Юрию Киселю и еще двум депутатам Рады от «Слуги народа» — Игорю Негулевскому и Евгению Пивоварову. Корявченков, по данным «ЗН», успел покинуть Украину. НАБУ также якобы допросило секретаря фракции «Слуга народа» в парламенте Тараса Мельничука.

Прослушка и связь с «ментором» Зеленского

НАБУ якобы более двух лет прослушивало офис Юрия Киселя, где депутаты от «Слуги народа» предположительно получали теневые выплаты, писало «ЗН» 11 декабря со ссылкой на источники. Прослушка была связана с коррупционным расследованием, но не в рамках операции «Мидас», утверждается в статье.

В публикации отмечается, что Кисель в те годы часто встречался с Сергеем Шефиром — бывшим первым советником Зеленского и одним из его ближайших друзей. Якобы благодаря прослушке НАБУ также зафиксировало «конфиденциальные контакты» Киселя со многими другими высокопоставленными чиновниками, «чувствительными» для офиса Зеленского, писало «Зеркало недели».

Источники издания «Страна» в энергетической отрасли утверждают, что после бегства Тимура Миндича — главного фигуранта дела о коррупции в энергосфере Украины — именно Шефир якобы «контролирует главные схемы по освоению денежных потоков».

Сергей Шефир, его брат Борис и Владимир Зеленский являются основателями студии «Квартал 95» по производству фильмов и телешоу. Шефиры продюсировали картины и сериалы, в которых снимался Зеленский. С 2019 по 2024 года Сергей Шефир был первым помощником президента Украины. «Украинская правда» писала, что он курировал связи офиса Зеленского с крупным бизнесом, был главе Украины «как старший брат» и «ментор, который психологически поддерживает». Издание также писало, что Шефир негласно курировал энергетику и влиял на работу Одесского припортового завода. Теперь экс-советник президента фигурирует в материалах расследований НАБУ о коррупции в энергосфере Украины (операция «Мидас») и о махинациях на Одесском припортовом заводе.

Коррупционный скандал на Украине и его последствия

В начале ноября 2025 года НАБУ и САП отчитались о проведении на Украине операции «Мидас» по раскрытию коррупции в энергетической сфере. Расследование продолжалось больше года и включает массив аудиозаписей, на которых фигурируют совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, экс-глава Минюста Украины Герман Галущенко, бывший вице-премьер Алексей Чернышов и другие высокопоставленные чиновники.

По версии следствия, Миндич руководил схемой по хищению средств компании «Энергоатом», которая управляет украинскими АЭС. За несколько часов до проведения у него обыска бизнесмен уехал в Израиль, он объявлен в розыск.

В интервью «Украинской правде» Миндич заявил, что его «медийно сделали крайним» и назвал обвинения в свой адрес «манипуляциями». Он также утверждает, что «очень редко» общался с Зеленским за время его президентства и уже давно с ним не разговаривал.

В рамках антикоррупционного расследования НАБУ и САП в конце ноября провели обыски у Андрея Ермака, который на тот момент возглавлял офис президента Украины. Нардеп Ярослав Железняк утверждал, что Ермак присутствует на записях прослушки.

Зеленский, который на фоне коррупционного скандала сначала отказался увольнять Ермака и даже назначил его главой украинской делегации на переговорах с США по урегулированию на Украине, после обысков заявил, что Ермак подал в отставку.