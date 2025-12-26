Президент США Дональд Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским во Флориде 28 декабря, пишет Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, переговоры пройдут в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

О встрече 28 декабря также писал в соцсети Зеленский. Президент Украины утверждает, что «многое может решиться до нового года».

Kyiv Post со ссылкой на дипломатический источник также сообщал, что американский и украинский лидеры встретяться в Мар-а-Лаго во Флориде.

«Мы не теряем ни дня. Мы договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом — в ближайшем будущем. Многое можно решить до Нового года», — говорил сам Зеленский.

24 декабря президент Украины говорил о проекте мирного плана, согласованном в Вашингтоне. Документ состоит из 20 пунктов. При этом Украина и США пока не согласовали вопросы, касающиеся Донбасса и Запорожской АЭС.

В прошлые выходные спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер провели переговоры со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. По данным Bloomberg, Москва якобы требует внести существенные изменения в текущую версию мирного плана из 20 пунктов.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию фейком.

«У этого как бы СМИ нет достоверных источников близких к Кремлю. Только недостоверные», — пояснила она.