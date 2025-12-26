Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы встретиться с американским руководством. Как пишет Kyiv Post со ссылкой на дипломатический источник, визит состоится уже 28 декабря в резиденции главы Белого дома Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

«Мы не теряем ни дня. Мы договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом — в ближайшем будущем. Многое можно решить до Нового года», — подчеркнул сам Зеленский.

Накануне президент Украины провел часовой телефонный разговор со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и с зятем американского лидера Джаредом Кушнером. По словам, Зеленского, у них есть «несколько новых идей».

«Некоторые документы уже подготовлены. На мой взгляд, они почти готовы. А некоторые документы подготовлены полностью», — добавил украинский глава.

24 декабря Зеленский рассказал о проекте мирного плана, согласованном в Соединенными Штатами. Он состоит из 20 пунктов. При этом Киев и Вашингтон пока не согласовали вопросы, касающиеся Донбасса и Запорожской АЭС.

Как писало агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, Москва рассматривает этот драфт как отправную точку для дальнейших переговоров. При этом в России считают его «типичным украинским планом», но рассмотрят с «холодной головой».