Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря озвучил 20 пунктов проекта мирного плана, согласованного с США. По его словам, украинская и американская стороны «значительно приблизились к финализации документов», но пока не достигли согласия в вопросах Донбасса и эксплуатации ЗАЭС. Как этот вариант мирного плана оценили западные СМИ, российские военкоры, депутаты и политологи — в материале RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать обнародованную Зеленским информацию. Он сообщил, что спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев уже»во всех нюансах» доложил Путину об итогах переговоров по урегулированию на Украине с американской стороной в Майами 20 и 21 августа.

По итогам встречи во Флориде Москва сформулирует свою дальнейшую позицию и продолжит контакты с США по имеющимся каналам, сообщил Песков. Он добавил, что Вашингтону известны главные параметры российской позиции по разрешению конфликта.

В 20-пунктном мирном плане, который представил Зеленский, нет важных для России положений, поэтому Москва будет добиваться внесения в него ключевых изменений, утверждает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, близкий к Кремлю.

По его словам, Россия рассматривает представленный проект соглашения как отправную точку для дальнейших переговоров, при этом считает его «типичным украинским планом» и рассмотрит с «холодной головой».

Источник Bloomberg пояснил, что Москва требует ужесточить ограничения на численность ВСУ. Нынешняя версия мирного плана, по словам Зеленского, подразумевает лимит в 800 тыс. военнослужащих в мирное время. Кроме того, в проекте соглашения нет гарантий нераспространения НАТО на восток, четких гарантий относительно статуса русского языка на Украине, добавил собеседник агентства.

По его словам, Россия также настаивает на нейтральном статусе Украины в случае ее вступления в ЕС, ясности в вопросе снятия санкций и в отношении замороженных российских активов.

The New York Times (NYT) обращает внимание, что Зеленский согласился вывести войска из контролируемой Киевом части Донбасса при условии создания там демилитаризованной свободной экономической зоны. Газета считает, что это предложение приближает решение сложного территориального спора и «свидетельствует о готовности Зеленского пойти на компромисс».

Однако президент Украины выразил мнение, что и Россия должна вывести свои войска с контролируемой ими части Донбасса, а Кремль «не демонстрировал никаких признаков того, что готов согласиться на что-либо меньшее, чем полный контроль над регионом», отмечает NYT.

Реакция военкоров, депутатов, политологов

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц назвал мирный план «мертворожденным» и разобрал каждый из его 20 пунктов. По словам журналиста, в документе содержится набор тезисов, который «уже давно пережевали и выплюнули все мировые СМИ». В итоге получилась «дорожная карта», ведущая в «таежный тупик».

Коц отметил, что у Москвы и Киева «диаметрально противоположные взгляды» на подтверждение суверенитета Украины, который в настоящее время, по его утверждению, является «субстанцией плавающей».

«[Суверенитет Украины] определяет боец российской армии. Как метко выразился наш президент, “там, где ступила нога русского солдата — то наше”. Подтвердить независимость Украины (само по себе это словосочетание — оксюморон) мы, конечно, можем. Но с учетом уважения наших новых суверенных реалий», — пишет военкор в своем телеграм-канале.

Комментируя пункт о гарантиях безопасности, Коц указывает, что Украине их не может дать никто, кроме России. «Россия — ядерная держава, никто не может гарантировать соблюдения договоренностей, кроме нее самой», — объясняет он свою позицию.

Также военкор упомянул замороженные российские активы и подчеркнул, что их необходимо вернуть, прежде чем создавать фонд для решения вопроса восстановления Украины. «Тут уж гуляйте на все! Наши активы только верните», — пишет Коц.

«Самым сложным» он назвал пункт, затрагивающий территории. Военкор считает, что в данном вопросе «не может быть ни торговли, ни компромиссов».

«Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — это наша конституционная территория. В их бывших административных границах. И пока украинские войска их не покинут, ни о каких “пис дилах” [мирных сделках — прим. RTVI] речи быть не может», — убежден Коц.

С его позицией согласился телеграм-канал «Старше Эдды». По мнению авторов паблика, президент России Владимир Путин «поставил точки над i во всех хотелках Зеленского и его друзей».

Телеграм-канал «АДЕКВАТ Z» считает, что разбирать проект мирного плана Зеленского по пунктам «смысла нет ни малейшего».

«Для нас равно неприемлемо как практически все, что там есть, так и факт отсутствия в “плане” почти всего того, на чем мы категорически настаиваем», — говорится в посте.

Военный эксперт Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad):

Собственно, [мирный план Зеленского] лишний раз демонстрирует, что договариваться о чем-либо с ним [украинским лидером] бессмысленно, и сейчас он является очевидным препятствием для прекращения войны.

Военный эксперт Владислав Шурыгин:

Учитывая поведение Украины последних лет, сложно сказать, чего в этом больше: накала неадекватности или окрыления от обещанных ЕС денег. Однако перспективам быстрого заключения сделки это явно не способствуют — первопричины кризиса план не устраняет, а значит, устроить Москву не может.

Блогер Кирилл Федоров (телеграм-канал «Война История Оружие»):

Смешно, что <…> [Зеленский] до сих пор надеется, что Украина не будет отводить войска. В его «плане» нет ни слова об отводе ВСУшников из территорий России, но зато присутствует целый пункт о том, как это должна сделать Русская армия.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков:

Тот вариант мирного плана, который представил Зеленский, совершенно не соотносится с требованиями российской стороны. Это очередная очевидная манипуляция со стороны Киева. <…> План Зеленского выглядит уже даже не смешно, а весьма пошло, и всерьез это обсуждать невозможно.

Первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа:

Этот текст — очередной пиар Зеленского. Ни американская сторона, ни мы не публиковали промежуточные тексты. Тем временем Зеленский в очередной раз играет в имитацию деятельности. Он представляет результат работы в выгодном для себя свете. Я думаю, что видение Зеленского и реальность будут отличаться.

Политолог Евгений Минченко:

По сути — это украинские хотелки. Ключевой вопрос первопричин конфликта выносится за скобки.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров:

Стилистика этого плана — сочинение «как я провел лето». Начиная с первого смешного пункта «подтверждение суверенитета Украины», непонятно вообще, суверенитета в каких границах, и можно ли сейчас говорить о каком-то суверенитете. Там какой пункт ни возьми — он прописан исключительно на «хотелках» Зеленского. Впечатление, что Украина уже победила, и вот условия, на которых может завершиться конфликт. Там есть гарантии безопасности для Украины, а что по гарантиям безопасности для России?

Политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:

Тактика Зеленского — это не стремление добиться реального соглашения, а попытка сорвать мирный процесс и выставить Россию виновной и несговорчивой в глазах американской администрации.