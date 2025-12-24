Президент Украины Владимир Зеленский впервые озвучил 20 пунктов проекта мирного плана, обсуждаемого с США, Россией и ЕС. Он признал, что по некоторым пунктам, включая территориальный вопрос и использование Запорожской АЭС, компромисса нет. Об этом он сказал на встрече с журналистами 24 декабря, передает «РБК-Украина».

Зеленский назвал нынешнюю версию проекта плана «базовым документом об окончании войны». По его словам, украинская и американская стороны «значительно приблизились к финализации документов», но пока не пришли к согласию относительно двух пунктов мирного плана — по поводу Донбасса и эксплуатации ЗАЭС, сообщает «Укринформ».

Содержание мирного плана:

Подтверждение суверенитета Украины. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, создание механизма мониторинга на линии соприкосновения. Прочные гарантии безопасности для Украины. Численность ВСУ — 800 тыс. человек в мирное время. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5 устава НАТО. «Вторжение» России на Украину получит военный ответ и возобновление санкций. Если Украина вторгнется в Россию или немотивированно откроет огонь по ее территории, гарантии безопасности аннулируют. Россия закрепит политику ненападения на Европу и Украину во всех необходимых законах. Украина станет членом ЕС в определенный срок и получит краткосрочный привилегированный доступ к европейскому рынку. Пакет глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях. Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления Украины. Цель — привлечь $800 млрд. После подписания мирной сделки Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Безъядерный статус Украины. Использование ЗАЭС. По словам Зеленского, компромисса по этому вопросу нет. США предлагают трехстороннее управление станцией вместе с Украиной и Россией при главенстве Вашингтона. Все стороны будут получать дивиденды по схеме «33% на 33% на 33%». Киев предлагает вариант управления ЗАЭС поровну с США без участия России. Украина и Россия обязуются внедрять образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устранению расизма и предвзятости. Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков нацменьшинств. Россия выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях линия расположения войск на дату подписания мирного плана становится де-факто признанной линией соприкосновения. После согласования территориальных договоренностей Россия и Украина обязуются не менять их силой. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована. Создание гуманитарного комитета, обмен пленными по формуле «всех на всех», возвращение гражданских, детей и «политзаключенных». Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Мирное соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира под председательством президента США Дональда Трампа. За нарушение предусмотрены санкции. После того, как все стороны согласятся с планом, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Территории и ЗАЭС

Зеленский назвал пункт о территориях самым сложным в плане. Украина для решения вопроса предлагает остановиться на линии соприкосновения, Россия хочет вывода ВСУ из Донбасса, а США предлагают создать там свободную экономическую зону, сообщил он.

По его словам, в рамках создания такой зоны вывести свои войска из Донбасса должна не только Украина, но и Россия, передает «Укринформ». Часть региона, которую покинут ВСУ, должна остаться под управлением Киева, считает Зеленский. Территория, куда отойдут российские войска, соответственно будет находиться под контролем Москвы, добавил он.

Линию столкновения, по его мнению, должны контролировать международные силы. В частности речь идет о мониторинге с помощью космического беспилотного наблюдения, уточнил Зеленский. Механизмы работы мониторинговых миссий прописаны в проекте отдельного соглашения о безопасности, добавил он.

По словам Зеленского, если стороны не согласуют вариант «стоим где стоим», то вопрос о создании свободной экономической зоны может быть решен только путем референдума. Однако тогда на голосование следует будет выносить весь документ, а не отдельный вопрос, заявил президент Украины.

Предложение американской стороны эксплуатировать ЗАЭС совместно с Россией при главенстве США Зеленский назвал «очень неудачным и не совсем реалистичным» для Украины. Киев предлагает использовать станцию совместно с американцами 50 на 50, сообщил он. При этом 50% производимой электроэнергии получит Украина, а распределением остальных 50% будут заниматься США.

Зеленский добавил, что считает необходимым «демилитаризовать» территорию ЗАЭС, в частности Энергодар и Каховскую ГЭС. В Энергодаре, по его мнению, также необходимо создать свободную экономическую зону.

Выборы и мобилизация

По словам Зеленского, Киев «ответственно» относится к вопросу проведения президентских выборов на Украине и не намерен затягивать этот процесс. При этом выборы должны проходить с соблюдением демократических стандартов и при выполнении условий безопасности.

«Я не хочу цепляться за должность, я это говорил. Тогда парламент должен сейчас наработать и проголосовать, например, что если есть условия безопасности, есть условия для демократических стандартов, то проходят выборы президента Украины», — сказал Зеленский.

Выборы могут быть организованы в течение 60 или 90 дней после появления условий безопасности, отметил он. Зеленский также не исключил возможность одновременного проведения президентских выборов и всеукраинского референдума по вопросу мирного соглашения.

В то же время он отметил, что провести парламентские и местные выборы сложнее. «Есть конституционные ограничения в отношении парламента, а в местных выборах — это совсем другой масштаб участия в выборах, и не права голосовать, а права быть избранными», — пояснил президент Украины.

Он добавил, что парламентские и местные выборы можно будет провести только после снятия всех ограничений военного положения, а оно, по словам Зеленского, не будет отменено сразу после подписания мирного плана.

«Мы не можем военное положение отменить, например, полгода или несколько месяцев. <…> Нам нужно особое состояние, пока уходят [войска], не уходят, пока завершается…», — сказал он.

Зеленский добавил, что после подписания мирного плана мобилизацию на Украине могут отменить или проводить частично.

«Мобилизацию можно трансформировать или не производить в условиях, когда есть сделка и она реализуется. Но самое главное — не потерять на какой-то срок войско, не потерять позиции. Это очень опасно», — заключил он.

Вступление в ЕС

Украина добивается, чтобы в мирном соглашении был прописан конкретный срок вступления страны в Евросоюз, поскольку считает членство в блоке частью гарантий безопасности. Пока этот вопрос не согласован с европейской стороной, отметил Зеленский.

«Например, это 2027 или 2028 год — должна быть какая-то конкретика, потому что без конкретики гарантия безопасности не выглядит как действительно гарантия безопасности», — сказал он.

Президент добавил, что мирное соглашение не исключает двусторонних гарантий безопасности. Речь идет о соглашениях Украины с 30 странами так называемой «коалиции желающих», куда входят государства Европы, Канада и Япония. По словам Зеленского, эти страны готовы «в том или ином виде» содействовать Украине в обеспечении безопасности.