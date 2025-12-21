Изменения в мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта, которые вносят европейцы и украинцы, ничего не улучшают. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова передает ТАСС.

«Я более чем уверен, что те положения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами, — они точно не улучшают документы и не улучшают возможности достичь долгосрочного мира», — сказал он.

При этом Ушаков отметил, что обновленных документов пока не увидел, а все «сигналы» были получены через прессу.

Журналисты спросили у Ушакова, может ли спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, находящийся с рабочим визитом в США, встретиться с украинцами. «Я не знаю, есть ли там украинцы. [Дмитриев] едет для разговора с нашими американскими партнерами, с которыми неоднократно встречался», — ответил он.

Об итогах переговоров станет известно после возвращения спецпредставителя российского лидера в Москву. «Сейчас Дмитриев в Майами, он встречается с рядом коллег. Вернется <…>, доложит, поговорим с ним, и будет видно, что дальше делать [и когда российская сторона увидит обновленный план по Украине]», — пояснил Ушаков. Сам Дмитриев заявил, что «дискуссии проходят конструктивно».

Ушаков выразил уверенность, что идея о проведении трехсторонней встречи Москвы, Киева и Вашингтона пока не обсуждалась всерьез.

«Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке, насколько я знаю», — подчеркнул он.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский говорил о том, что США предложили провести переговоры с участием Москвы, Киева, Вашингтона и, возможно, Европы. По его мнению, такую встречу логично проводить после того, как будет понятен потенциальный результат американско-украинских переговоров, которые уже состоялись.

Ушаков и ранее критиковал поправки ЕС и Украины к мирному плану. Помощник российского главы уточнил, что проблема заключается в том, что вклад этих стран в документ, по его мнению, «вряд ли будет конструктивным». Он добавил, что Москва будет резко возражать «по поводу многих пунктов», в том числе касающихся территориального вопроса.

«Вообще вопрос о территориях активно обсуждался у нас в Москве. И американцы не только знают, но и понимают нашу позицию. Что получится у них на бумагах после этих консультация, я не знаю. Но вряд ли будет что-то хорошее», — отмечал Ушаков.

The Wall Street Journal (WSJ) включила территориальный вопрос в список препятствий, которые мешают на пути к заключению мира между Россией и Украиной. По данным газеты, Москва настаивает на том, чтобы ВСУ освободили территорию Донбасса. Киев, в свою очередь, не соглашается на эти условия, ссылаясь на конституцию. Кроме того, украинской политолог Алексей Харан в разговоре с WSJ предположил, если Зеленский пойдет на подобные уступки, он может столкнуться с различными негативными последствиями внутри страны — от обвинений в государственной измене до социальных волнений.

При этом США, по данным WSJ, оказывают давление на Украину и просят ее пойти на территориальные уступки ради скорейшего прекращения конфликта.