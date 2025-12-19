Эмманюэль Макрон заявил о готовности возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы урегулировать российско-украинский военный конфликт. Об этом глава Франции сообщил журналистам в ходе саммита ЕС в Брюсселе, передает Le Figaro.

«Думаю, разговоры с Владимиром Путиным снова станут полезными», — отметил президент Франции.

Макрон добавил, что «есть люди», которые уже ведут переговоры с Путиным. Как пишет Le Figaro, он имел в виду американских представителей во главе с президентом США Дональдом Трампом, который возобновил контакты Белого дома с Москвой после своего возвращения к власти в этом году.

«Поэтому я думаю, что мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в поиске условий для возобновления этих переговоров в надлежащей форме. В противном случае мы будем обсуждать между собой с переговорщиками, которые затем поедут в одиночку на переговоры с россиянами. Это не оптимальный вариант», — сказал Макрон.

В ближайшие недели европейцам следует «найти способы и средства», чтобы вернуться к «полноценному диалогу с Россией в условиях полной прозрачности», допустил президент Франции.

Эмманюэль Макрон сделал это заявление после того, как стало известно, что лидеры ЕС на евросаммите 18 декабря отказались от изъятия замороженных государственных активов России в пользу Украины. Вместо этого Брюссель

выделит Киеву беспроцентный кредит в €90 млрд из собственных средств.

Между тем, как заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, ЕС продолжит удерживать замороженные российские активы до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию.

В начале декабря Еврокомиссия одобрила два плана финансирования Украины. Один из них — так называемый «репарационный кредит», обеспечением для которого должны были послужить замороженные средства ЦБ России.

Против конфискации средств России высказывались семь из 27-и государств-членов ЕС: Бельгия (в Брюсселе находится депозитарий Euroclear, где хранится большинство российских государственных активов), Венгрия, Словакия, Болгария, Италия, Мальта и Чехия.