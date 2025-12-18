18 декабря в Брюсселе стартует финальный в 2025 году саммит ЕС. На нем лидеры готовились принять беспрецедентное решение об изъятии замороженных российских активов в пользу Украины. Возможность такого сценария признавал даже венгерский премьер Виктор Орбан. Правда, прямо накануне саммита он заявил, что раскол внутри Евросоюза настолько велик, что вопрос о конфискации снят с повестки. Орбан также сообщил, что писал на эту тему президенту России Владимиру Путину и получил ответ, что Москва готовится «ответить решительно». Эксперты RTVI сходятся во мнении, что как подобный шаг Брюсселя, так и зеркальный ответ Москвы сильно ударил бы по инвестиционной привлекательности обеих сторон. Каких последствий можно ожидать в случае конфискации средств России — в материале RTVI.

Брюссель против Брюсселя

Идея использовать под залог замороженные российские активы для выдачи «репарационного кредита» Украине получила новый импульс в европейских политических кругах этой осенью. Приближение нового бюджетного периода и отказ Дональда Трампа от прямого американского финансирования Киева вынудили Евросоюз осознать, что в ближайшие годы именно ему придется нести основное бремя поддержки украинской экономики.

И это в тех условиях, когда сами экономики европейских государств переживают сложные времена. Вопрос о том, откуда взять новые средства для Украины, стал «головной болью» для ЕС, сказал RTVI юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«По примерным оценкам европейцев, поддержка финансовой системы Украины в течение двух лет обойдется примерно в €150 млрд. Таких денег нет ни в бюджете ЕС, ни в бюджетах государств-членов ЕС. Их даже в сумме кредитов нельзя разыскать», — рассказал эксперт.

Отсутствие своих свободных денег побудило ЕС обратить взгляд на заблокированные российские средства. Так называют суверенные активы Банка России, замороженные Брюсселем в 2022 году вслед за началом российско-украинского военного конфликта. Согласно недавнему предложению Еврокомиссии, ЕС следует воспользоваться деньгами Москвы, чтобы профинансировать Киев как минимум на два года вперед.

Впрочем, против Брюсселя европейского выступает Брюссель бельгийский. Как отметил Топорнин, большинство российских государственных активов хранится «фактически в коммерческом предприятии», бельгийском депозитарии Euroclear. По оценкам эксперта, там находится сумма от €170 до €200 млрд — это значительная часть от общего объема средств России в Европе, составляющего примерно €240-250 млрд.

«Euroclear — это ключевой клиринговый расчетный центр ЕС для международных ценных бумаг, в том числе иностранных, который работает в рамках бельгийского законодательства, поскольку зарегистрирован на территории Бельгии», — объяснил Николай Топорнин.

Обеспокоенная юридическими последствиями Бельгия выступает против идеи конфискации активов России с еще шестью странами-членами ЕС, пишет Euractiv. Это евроскептики Венгрия и Словакия, а также Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Однако голосов семи европейских государств может быть недостаточно, чтобы воспрепятствовать изъятию средств. Соответствующее решение возможно принять без единогласного согласия всех 27 стран-членов ЕС —квалифицированным большинством, как говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В преддверии декабрьского саммита Брюсселю удалось сделать небольшой шаг в сторону экспроприации российских активов: согласовать их заморозку на неопределенный срок вместо голосования по ее продлению дважды в год.

«Сами средства никто из Euroclear вытаскивать не будет»

Между тем на пути европейцев все еще остаются серьезные юридические барьеры. Как рассказал RTVI Николай Топорнин, у Брюсселя отсутствует должная нормативная база, чтобы легально забрать у Euroclear российские деньги. Для этого еврочиновникам нужно поменять законодательство или принять дополнительные нормативные акты.

В то же время в самом депозитарии Euroclear не хотят отдавать Евросоюзу российские средства, в первую очередь, по репутационным причинам. Юридически эти активы принадлежат российскому государству в лице ЦБ, а деньги государств имеют особый правовой статус, подчеркнул Топорнин.

В Брюсселе этот нюанс учитывают и потому прорабатывают механизм, который может позволить ЕС выпустить долговые кредитные обязательства на сумму заблокированных активов России.

«Сами средства никто из Euroclear вытаскивать не будет, но ЕС хочет на эти деньги выпустить соответствующие ценные бумаги. Их можно будет обналичить для Украины под залог российских активов в Euroclear на сумму примерно €150 млрд», — объяснил Николай Топорнин.

В представлении властей Евросоюза, замороженные российские средства в Euroclear выступят гарантом невозврата денег со стороны Киева, поскольку они их в любом случае пойдут на восстановление Украины по окончании военных действий.

«И будет добрая воля России на это, не будет доброй воли России на это, Брюссель особо не интересует. Понятное дело, что Москву это абсолютно не устраивает и она это расценивает как фактически прямое хищение ее средств», — добавил эксперт.

Более того, подобный шаг рискует нанести ощутимый удар и по самому Евросоюзу. В случае конфискации российских активов доверие к еврозоне как к инвестиционному направлению будет серьезно подорвано, в том числе со стороны стран «глобального Юга», рассказал RTVI научный сотрудник Института экономики РАН Максим Бороденко. По его словам, объем иностранных инвестиций в ЕС и без того за последние два года снизился на более чем €800 млрд.

Лидеры Евросоюза все еще могут выбрать другую развилку: либо отложить судьбоносный вопрос, либо найти помощь для Украины «хотя бы на 2026-й финансовый год» за счет внутренних ресурсов, рассуждает Николай Топорнин.

Допустим, активы забрали. Что дальше?

Незадолго до саммита ЕС Россия направила Брюсселю своего рода предупреждение в виде искового заявления ЦБ к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Сумма иска превышает 18 трлн рублей, что эквивалентно размеру замороженных в бельгийском депозитарии российских средств, отметил Николай Топорнин.

По его мнению, судьи в этом споре вынесут очевидное решение в пользу российского ЦБ. В то же время невозможно представить, что московский суд в итоге действительно принудит Euroclear к исполнению своего вердикта, продолжает эксперт.

Активов Euroclear на ту же сумму, которая заморожена в Брюсселе, в России нет, сказал RTVI Максим Бороденко. Он допустил, что судебные разбирательства могут перейти в международную плоскость, где Москва может добиваться ареста имущества бельгийского депозитария в других странах.

«Но это истории на многие годы. Здесь будет много политики, и перспективы выглядят очень туманными и по срокам, и по результату», — считает Максим Бороденко.

По его словам, Россия обладает «очень ограниченным инструментарием» для ответа ЕС, если тот действительно решится на использование российских денег для выдачи кредита Украине. Москва не сможет ответить Брюсселю симметричным образом потому, что на российской территории суверенных европейских активов «ничтожно мало».

Подавляющее большинство европейских активов в России принадлежит частному бизнесу: как тому, который ушел из страны после 2022 года, так и тому, кто продолжает здесь работать.

«По оценкам некоторых экспертов, европейских активов в денежной или материальной форме в России осталось на приблизительную сумму в €150 млрд. Это примерно похоже на то, что сейчас хочет изъять у Euroclear руководство Евросоюза», — сказал Николай Топорнин.

Однако, по мнению обоих экспертов, если ответом Москвы Брюсселю станет изъятие частных европейских активов, то это также рискует негативно повлиять на инвестиционную привлекательность — теперь уже России.

«Понятное дело, что это эквивалент замороженным деньгам в Euroclear, но какое это имеет значение, если компании из Индии, Бразилии или Пакистана захотят инвестировать в Россию? Где гарантии, что и их деньги при каких-то сложностях не будут конфискованы или заморожены?» — рассуждает Николай Топорнин.

По его словам, еще один способ для России «спасти деньги» — задействовать их в потенциальном мирном соглашении с Украиной. Представители США не раз предлагали создать совместный фонд для восстановления украинской территории в том числе с привлечением замороженных в Европе российских активов.