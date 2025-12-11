Украинское издание «Зеркало недели» («ЗН») опубликовало детали якобы нового варианта американского мирного плана по завершению конфликта на Украине. Как утверждается, он состоит из четырех отдельных документов. В нем сохранились такие условия, как вывод ВСУ из Донбасса, создание в регионе демилитаризованной зоны, сокращение численности украинской армии и невступление Украины в НАТО, однако появились нюансы, которых не было в первоначальном варианте соглашения. Подробности — в материале RTVI.

Обновленный вариант мирного плана США, как утверждает «ЗН», включает четыре документа:

соглашение между Украиной, Россией, США и Европой из 20 пунктов;

рамочные заверения по безопасности для Украины (три пункта);

обязательства США касательно НАТО (четыре пункта);

соглашение между Россией и США (12 пунктов).

Территории и нейтральная зона

Первый документ закрепляет международное признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими территориями. Изменение их статуса возможно только дипломатическим, а не силовым путем.

В плане сохранился пункт о создании в Донбассе нейтральной демилитаризованной буферной зоны. Новшеством стало уточнение ее размеров ― 30%. В отличие от первоначального варианта в соглашении также якобы не говорится, что эта зона будет международно признана российской территорией, утверждает «ЗН».

Предполагается, что российские войска и ВСУ будут размещены за пределами административной границы нейтральной зоны, которую еще предстоит определить, и не станут входить в нее.

Боевые действия в Запорожской и Херсонской областях предлагается заморозить по существующей линии соприкосновения. Остальные территории Россия должна покинуть. После достижения всех территориальных договоренностей Украина и Россия должны взять на себя обязательства не нарушать их силой.

Запорожская АЭС

Согласно новой редакции мирного плана, ЗАЭС запустят под управлением нового оператора из США. Половину вырабатываемой электроэнергии планируется передавать Украине. В первоначальном плане говорилось, что вторую половину будет получать Россия. В новой редакции такого уточнения нет, утверждает «ЗН».

Членство в НАТО и ЕС

Обновленный план не требует от Украины конституционно закреплять отказ от вступления в НАТО и брать на себя обязательство не стремиться в альянс. Требования к НАТО не принимать Украину также не прописаны, однако в двух пакетных документах США «заверяют», что блок не будет расширяться и приглашать страну в свои ряды. Вашингтон также будет возражать против размещения на Украине войск стран НАТО. При этом юридический статус документов, в которых это прописано, неясен, отмечает «Зеркало недели».

Еще одним новшеством по сравнению с первоначальным вариантом мирного плана стал пункт о численности ВСУ. Если в первой редакции речь шла о сокращении украинской армии до 600 тыс. человек в мирное время, то теперь лимит повышен до 800 тыс. человек.

Что касается членства в Евросоюзе, то соглашение подразумевает, что Украина вступит в него 1 января 2027 года, а до этого времени получит преференциальный доступ к европейскому рынку.

Гарантии безопасности

В соответствии с мирным планом Украина получит гарантии безопасности по образцу 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне. Россия в случае предполагаемого нападения столкнется с «сильным военным ответом» и восстановлением всех санкций. Если Украина вторгнется в Россию или будет «неспровоцированно» обстреливать ее территорию, то утратит все гарантии.

Меры реагирования будут обсуждаться в случае, если нападение на Украину будет «значительным, намеренным и длительным». Конкретные критерии не указываются. Среди возможных действий в ответ на предполагаемое вторжение на Украину названо применение вооруженных сил, помощь в разведке и логистике, экономические и дипломатические меры.

Соглашение допускает предоставление двусторонних гарантий. При этом «рамочные заверения» по безопасности, прописанные отдельным документом, не является юридически обязывающим документом и не подлежат ратификации в парламентах стран-подписантов.

Ожидается, что договоренности будут действовать 10 лет с возможностью пролонгации. Для их соблюдения будет создана совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских партнеров Украины и при участии США.

Замороженные активы

Обновленный план США предполагает создание американо-европейского инвестиционного фонда акций объемом $200 млрд для восстановления Украины. Также на эти цели планируется направить $100 млрд замороженных российских активов под управлением США. Другую часть этих средств разработчики документа хотят использовать для реализации совместных российско-американских проектов.

В состоящем из 12 пунктов соглашении между США и Россией прописаны обещания не принимать Украину в НАТО, препятствовать размещению там войск стран-участниц альянса, реинтегрировать Россию в мировую экономику, вернуть ее в «большую восьмерку» и заключить с ней долговременное соглашение об экономическом сотрудничестве, перечисляет «ЗН».

Выборы

В пакетном соглашении по-прежнему говорится о необходимости провести на Украине выборы после завершения боевых действий. Однако если в первой редакции плана определялся срок в 100 дней, то теперь выборы предписывается организовать «как можно скорее» после подписания сделки.

Москва не получала от США сообщений об обновлении мирного плана, Вашингтон работает с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По данным Axios и других западных СМИ, Украина после консультаций с европейскими партнерами передала США свой «пошаговый ответ» на последний вариант мирного плана. Он включает «новые идеи» по решению таких спорных вопросов, как территории и использование ЗАЭС, сообщил Axios украинский чиновник. По его словам, комментарии и предлагаемые поправки нацелены на то, «чтобы сделать все это осуществимым».

Какие пункты исчезли из мирного плана

Территориальные уступки со стороны Украины остаются «существенным препятствием, которое может сорвать» мирное соглашение, пишет The Financial Times (FT).

По данным источников газеты, в последние недели спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и другие члены американской администрации оказывали давление на украинскую сторону, чтобы она согласилась уступить России контролируемые ВСУ территории в Донбассе.

По словам двух украинских чиновников, Уиткофф «одержим» идеей, что, если Киев откажется от 25% этого региона, над которыми еще сохраняет контроль, то «можно будет достичь справедливого мира и избежать более длительной и разрушительной войны».

Участники переговоров со стороны Украины утверждают, что США настаивают на создании в Донбассе демилитаризованной зоны подобно той, что разделяет Северную и Южную Кореи. Министр армии США Дэн Дрисколл на встрече с европейскими послами в Киеве в конце ноября заявил, что Вашингтон готов создать «самую высокотехнологичную» демилитаризованную зону на восточной линии фронта и обеспечить «самую сильную линию обороны в мире».

При этом в новой версии мирного плана не прописана возможность дислокации на Украине западных войск и не предусматривается вывод российской армии с восточной границы предполагаемой демилитаризованной зоны, заявил FT высокопоставленный украинский чиновник.

По данным «Зеркала недели», из мирного плана также исчез пункт об амнистии за действия, совершенные во время конфликта его участниками.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что после обсуждения американского мирного плана между Украиной и ЕС из него пропал пункт о защите нацменьшинств и запрете нацистской идеологии.

В изначальном варианте плана США из 28 пунктов говорилось о необходимости «защищать и языки меньшинств, и религиозные свободы, и вся нацистская идеология, и деятельность должны быть запрещены», сказал Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования на Украине.

«После контактов с европейцами количество пунктов сократилось. Тот пункт, который требовал запретить всю нацистскую идеологию и деятельность, исчез», — заявил глава МИД России.

Он добавил, что украинско-европейском варианте соглашения появилась фраза о том, что Украина должна принять правила ЕС относительно прав нацменьшинств и религиозных свобод, и назвал это неприемлемым.

«Права национальных меньшинств и религиозных свобод не ограничиваются, не регулируются Европейским союзом. Не надо другим навязывать свои порядки. Тем более мы знаем, о каких меньшинствах ― совсем не о национальных ― прежде всего пекутся в современной Европе», — заявил Лавров.

Позиция России

Глава МИД назвал бессмысленным обсуждать без участия России предложения о создании демилитаризованной буферной зоны. Пункты плана, касающиеся сохранения численности ВСУ до 800 тыс. человек, предоставления Украине гарантий безопасности и восстановления Лавров назвал «возвращением к печальной логике “формулы мира” Зеленского».

По словам министра, ее целью было «сконцентрировать все внимание на поддержке нынешнего неонацистского режима, не меняя его сущности, его политики по подавлению религиозных свобод и прав человека, и полностью оставить за рамками диалога законные интересы безопасности Российской Федерации».

Лавров выразил мнение, что Киев «хочет гарантировать безопасность только для Украины, причем гарантии, судя по той информации, которая попадает в прессу, устраиваются таким образом, чтобы готовить очередное нападение» на Россию.

Глава МИД отметил, что Москва готова продолжать работу с США по решению украинского конфликта, поскольку именно американская сторона «показывает серьезный настрой на достижение результата». Все «недоразумения и недопонимания» в переговорах с США по Украине были устранены, добавил Лавров.

Он повторил, что для России по-прежнему актуальны «взаимные понимания», достигнутые во время саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, — в частности о внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе Украины.

Россия также настаивает на достижении договоренностей о «прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран». Свои дополнительные предложения на этот счет Москва передала Вашингтону, сообщил Лавров.

Трамп призвал ЕС к давлению на Зеленского

Представители США, Украины, Франции, Германии и Британии планируют обсудить поправки к мирному плану 13 декабря в Париже, утверждает Axios со ссылкой на украинского чиновника и источник в Белом доме.

Встреча направлена ​​на достижение согласия, но подготовка к ней идет на фоне «очень высокой напряженности в трансатлантических отношениях», отмечает издание. Действия европейцев, которые призывают к терпению, ободряя тем самым украинскую сторону, «раздражают некоторых в Вашингтоне», говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп 10 декабря поговорил по телефону с лидерами Германии, Франции и Великобритании, описав впоследствии этот разговор как «напряженный». По словам источников The Wall Street Journal (WSJ), глава Белого дома потребовал от собеседников оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот принял условия мирного плана США.

Как пишет издание, Трамп обвинил Зеленского в том, что он не ознакомился с первоначальным вариантом проекта соглашения, и дал понять, что не готов пересмотреть предложенные Вашингтоном условия.