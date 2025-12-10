Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил о возможности подачи судебного иска в связи с планом Европейской комиссии по использованию замороженных российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear, для финансирования Украины.

Как сообщает издание Het Laatste Nieuws, глава бельгийского правительства подчеркнул, что Euroclear также может обратиться с ходатайствами в генеральный суд, входящий в структуру суда Европейского союза. По мнению бельгийского премьера, Еврокомиссии будет крайне сложно в столь сжатые сроки подготовить убедительное юридическое и финансовое обоснование для использования этих средств.

Де Вевер описал ситуацию словами о том, что «игра еще не сыграна» и останется «захватывающей до последней минуты». Вопрос о реализации данного плана должен обсуждаться на предстоящем саммите лидеров стран Евросоюза, который запланирован на 18 декабря.

В начале декабря Еврокомиссия официально предложила два варианта финансирования Украины:

привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета,

выдачу так называемого «репарационного кредита» на сумму 210 миллиардов евро, источником которого должны стать замороженные активы РФ.

Как отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, решение может быть принято квалифицированным большинством, для чего потребуются голоса 15 из 27 государств-членов ЕС.

Против плана, помимо Бельгии, также выступили сам депозитарий Euroclear и Европейский центральный банк. Глава Euroclear Валери Урбен не исключала возможности обращения в суд в том случае, если ЕС решит конфисковать заблокированные средства и принудит компанию к таким действиям.

По её мнению, изъятие активов нарушает нормы международного права, что, в свою очередь, может дать России основание для инициирования судебного разбирательства. Гендиректор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие в недавнем интервью предположил, что в случае проведения такого процесса ущерб может достичь 16 млрд евро.