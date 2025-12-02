Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать выплату Украине €140 млрд из замороженных российских активов, что нанесло еще один удар по плану Евросоюза предоставить этой стране так называемый репарационный кредит. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на несколько неназванных чиновников.

Как рассказали четверо собеседников газеты, Еврокомиссия запросила ЕЦБ, сможет ли он выступить в качестве кредитора последней инстанции для Euroclear Bank, чтобы избежать кризиса ликвидности. Однако представители ЕЦБ ответили, что это невозможно, продолжили трое из этих чиновников.

Euroclear Bank — кредитное подразделение бельгийской финансовой группы Euroclear, где с 2022 года было заблокировано около €185 млрд, принадлежащих российскому Центробанку. Кредитор последней инстанции — это финансовый институт (как правило, именно центральный банк), способный предоставить банкам ликвидность в чрезвычайных условиях, когда другие инструменты и источники недоступны или исчерпаны. По сути, это государственная (в случае ЕЦБ — межгосударственная) гарантия для банков.

В ЕЦБ провели внутренний анализ, который показал, что предложение Еврокомиссии послужить кредитором последней инстанции равносильно предоставлению прямого финансирования правительствам стран-членов ЕС, поскольку центральный банк будет покрывать финансовые обязательства этих стран.

«Эта практика, которую экономисты называют “монетарным финансированием”, запрещена договорами ЕС из-за свидетельств того, что она приводит к высокой инфляции и потере доверия к центральному банку», — поясняется в статье.

ЕЦБ так и ответил на запрос: «Такое предложение не рассматривается, поскольку оно, вероятно, нарушит договорное право ЕС, запрещающее монетарное финансирование».

Получив отказ, Еврокомиссия пытается выработать альтернативные предложения по предоставлению временной ликвидности с целью поддержки репарационного кредита Украине, рассказали изданию два информированных источника. В самом Euroclear отказались от комментариев.

Обеспечение ликвидности на случай, если будет нужно выполнить обязательства по быстрому возврату активов России, является одним из ключевых условий для реализации плана Европы предоставить Украине кредит за счет этих средств, подчеркнули чиновники.

«Это необходимо для того, чтобы ЕС, его государства-члены и частные организации всегда могли выполнять свои международные обязательства. Сейчас идут обсуждения в деталях о том, как обеспечить эту ликвидность», — сообщили они.

В конце ноября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер усилил критику плана по использованию замороженных российских активов, предупредив, что это заблокирует возможность мирного соглашения.

«Поспешное продвижение предлагаемой схемы <…> повлечет за собой в качестве сопутствующего ущерба то, что мы, ЕС, фактически воспрепятствуем достижению окончательного мирного соглашения», — написал он в «резком письме» главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которое процитировал портал Politico.

Глава Euroclear Валери Урбен ранее в ноябре тоже выступила против изъятия российских активов, заявив, что для депозитария самое важное — это надежность и доверие, и что все, что даже отчасти напоминает конфискацию, было бы незаконным.

Как пишет FT, Бельгия особенно обеспокоена тем, что возможное достижение сделки по мирному плану между Вашингтоном и Москвой может свести на нет санкции ЕС и вынудить Euroclear немедленно вернуть России ее активы.

Это резко расходится с нынешними планами Еврокомиссии предоставить Киеву репарационный кредит из пока что замороженных российских средств. Они предусматривают возврат денег России при условиях, которые сегодня оцениваются как «маловероятное будущее», а именно — после окончания конфликта, с учетом того, что сама Россия выплатит Украине репарации.