Европа продолжает попытки конфисковать замороженные российские активы, чтобы использовать их для поддержки Украины. Сто лет назад европейцы уже отбирали у Советской России царское золото, оставшееся на Западе. RTVI рассказывает, как это было и к чему привело.

Как выглядят 300 миллиардов долларов наличными? В стандартных банковских упаковках по 100 долларов такая масса денег весит 3 тыс.тонн. Алексей Улюкаев, будучи министром экономического развития, получил в 2016 году взятку в 2 млн. долларов, которые, пусть и с трудом, но поместились в большую спортивную сумку.

А 300 миллиардов долларов — это уже доверху набитый банкнотами сухогруз. Если конвертировать эту сумму в сильно подорожавшее за год золото, то это будет примерно 190 тысяч стандартных 12-килограммовых слитков или два полных грузовых контейнера.

Речь идет о замороженных российских активах на сумму 300 млрд долларов, которые Еврокомиссия с 2022 года пытается «изъять». А 26 ноября глава комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК уже подготовила и “юридический текст” по их использованию. За день до этого за изъятие выступили все страны ЕС, кроме Венгрии, а также члены “коалиции желающих” — Великобритания, Норвегия, Турция, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония.

Фон дер Ляйен не скрывала и конечной цели — «полностью использовать» замороженные активы на поддержку Украины. Казалось бы, на лицо грубое нарушение международного права и беспрецедентное преступление мирового уровня — даже в новых российских учебниках по истории для 11-х классов об этом сказано.

В тех же учебниках упоминается, как Европа столетие назад уже изымала российские активы. После Октябрьской революции 1917 года западные страны, воспользовавшись отказом большевиков от уплаты царских долгов, фактически национализировали огромные финансовые активы Российской империи и Временного правительства, размещенные в Европе и Америке, в том числе сотни тонн русского золота.

Британия. Остров чужих сокровищ

Осенью 1914 года два британских корабля под покровом ночи выдвинулись из Архангельска в Ливерпуль. В Англию отплывало русское золото: первый рейс — без малого 60 тонн. По современному курсу это около 644 миллиардов рублей.

Символично, что крейсер, сопровождавший корабли со столь ценным грузом, носил имя самого знаменитого пирата в истории Британии — Фрэнсиса Дрейка. Правда, этот «дрейк» только за одну ходку добыл гораздо больше золота, чем реальный пират за все годы служения короне.

А золотых рейсов будет ещё четыре. В результате к 1917 году в Банке Англии окажется более 500 тонн русского золота. По сегодняшнему курсу — это более 5,3 триллионов рублей.

В то время шла Первая Мировая война, разгоревшаяся еще в 1914-м. Почти сразу после начала боевых действий в России разразился снарядный голод, промышленность с военными заказами не справлялась, надо было искать помощи в вопросах поставок оружия и боеприпасов. Россия тогда состояла в Антанте (L’entante cordiale в переводе с французского «сердечное согласие») — союзе с Францией и Англией против Германии и Австрии.

Союзники, конечно, согласились. И помочь, и прилично на этом заработать. В частности, Британия выдала России кредиты на оружие британского же производства. То есть англичане сами себе заплатили за условные винтовки, которые потом отправят русским. В залог будущего погашения этих военных кредитов Лондон потребовал русское золото. Вот и потёк сперва в Британию, а затем в США и Японию золотой запас с царским орлом на слитках.

В октябре 1917-го к власти в России пришли большевики с Лениным во главе. Одним из первых декретов новой власти все царские долги союзникам аннулировались. Тогда «оскорбленные» британцы оставили заложенное золото себе.

Вот только есть один нюанс: Британия тогда не выполнила и 5% процентов от всего военного заказа, а залоговое золото оставила себе всё. Русские активы были заморожены: британское правительство просто отказалось возвращать золото «нелегитимным», по их мнению, большевикам. Драгметалл переплавили и интегрировали в британский запас.

Затем после окончательной победы красных в России в 1920-м бывшие союзники — Англия и Франция — русское золото пытались использовать как рычаг давления и шантажа на молодую Советскую республику. Но даже после официального признания Британией СССР ситуация с золотом очень долго не разрешалась, пока в июле 1986 года Михаил Горбачёв и Маргарет Тэтчер документально не урегулировали старые царские долги России перед Англией.

Условия были такие: 498 тонн золота, вывезенного до 1917 года в Британию, официально были оставлены Лондону. В ответ англичане сняли претензии по кредитам Российской империи и Советскому Союзу, выданные в ходе индустриализации до 1 января 1939 года.

Однако помимо 500 тонн золота из госбюджета России в Англии после 1917 года оставались еще 5,5 тонн личного золота Николая II и некоторые «другие ценности». Эти средства — по тому же договору Горбачева и Тэтчер — также оставались в Британии. Их решили потратить на «погашение задолженности перед британскими гражданами, понесшими финансовые потери в результате событий 1917 года».

Таких потерпевших насчитывалось около 36 тысяч человек, а общая сумма претензий — более 800 млрд долларов. Так, например, за счет царского золота был оплачен багаж некоего англичанина, в котором было четыре коробки сардин, 3 неиспользованных билета на концерт и абонемент в оперу. Самая крупная выплата составила 900 тысяч фунтов стерлингов, а самая мелкая — 3,63 фунта. Эта скромная сумма была компенсацией за потерянный в одном из банков Петрограда депозит в 127 царских рублей.

Правда, кто должен оплачивать урон, нанесенный английскими интервентами в 1918-1919 годах Советской России, вопрос до сих открытый.

Франция. Золотой багет репараций

Французы в начале XX века поступили примерно так же, как и британцы. Если в 1914-м они умоляли русских спасти Париж от наступающих немцев, а потом за это слезно благодарили, то в 1917-м их риторика резко изменилась

Во-первых, вся экономика Франции до Первой Мировой, по сути, держалась на кредите России. Париж занимал у простых французов под низкий процент и давал все эти деньги Петербургу под больший процент, зарабатывая на разнице.

Более того, французские банки (включая Banque de France) хранили золото Российской империи на сумму 3,573 млрд франков. И по британской схеме после Октябрьской революции в России все эти средства Франция заморозила.

А во-вторых, Париж забрал себе не только имперское, но еще и советское золото. Весной и летом 1918-го Советская Россия, вышедшая из Первой Мировой и подписавшая сепаратный мир с немцами, отправила в Германию в качестве репараций около 93 тонн золота. По сегодняшнему курсу это около 998 миллиардов рублей.

Но в ноябре 18-го немцы войну проиграли, а советское золото, прибывшее в Германию, уже в качестве репараций себе от немцев забрали французы. Причем прекрасно зная, чье это золото было изначально.

В итоге примерно 6,2 тонны отправились по союзническому договору из Парижа в Лондон, а остальные 87 тонн остались во Франции. Более того, спустя 80 лет в 1996 году Россия выплатила Франции 400 млн долларов по дореволюционным облигационным долгам. А французская сторона, в свою очередь, не зачла в эти выплаты стоимость того самого золота, которое на тот момент оценивалось более чем в 1,1 миллиарда долларов — то есть почти в 3 раза больше, чем сумма выплаченного долга.

США. 50 тонн чистого воровства

Америка тоже приложила руку к конфискации русского золота. Правда, как и в случае с современными резервами РФ, тогда США досталась лишь малая часть.

В марте 1917-го царь подписал отречение, а Россией стало править (совсем, правда, недолго) либеральное Временное правительство. И если с царем США дел иметь не хотели (общественное мнение в Америке было против русского самодержавия) и кредитов на оружие не давали, то после победы Февральской революции Вашингтон решил наверстать упущенное.

Летом того же года из уже демократического Петрограда по Транссибирской магистрали, а затем через Владивосток, Японию и Тихий океан в Сан-Франциско уплыли 50,7 тонн русского золота. Опять же в залог будущих военных поставок.

И всё повторилось. После Октябрьской революции Америка, как и Британия с Францией, заморозила русское золото как собственность «законного российского правительства» — то есть Временного, признанного США (кстати, именно Америка была первой страной, признавшей его в марте 1917-го). Этот статус у русского золота в Штатах сохранялся целых 16 лет до 1933, когда США, наконец, признали советскую власть законной, а СССР — государством.

Но золото всё равно не вернули. В рамках урегулирования претензий США в том же 1933-м эти 50 тонн зачли в счет долгов Временного правительства и компенсаций американским компаниям, национализированным большевиками.

Япония. Экспроприация по-самурайски

«У нас есть все необходимые документы, чтобы потребовать у Японии возврат нашего золота!» — ровно 30 лет назад, в 1996 году, эти слова прозвучали с трибуны Государственной Думы Российской Федерации.

Речь о двух финансовых соглашениях, подписанных сто лет назад, в октябре 1919 года. По ним белому правительству Александра Колчака Япония предоставила кредит на покупку оружия под залог примерно 60 тонн золота — как первый царский транш в Британию. В пересчете на современные деньги это более 644 млрд рублей.

Колчак, базируясь в Омске, нуждался в военных поставках, так как все военные заводы находились на территории красных. Япония, как ближайший — как минимум территориально — союзник, стала главным партнером Верховного правителя России (именно этот титул носил адмирал).

Как Николай II в Лондон, так и Колчак в Токио отправил залоговое золото для получения кредита на поставку оружия. Главный канал — Yokohama Specie Bank («Иокогама Спеши банк»), единственный на тот момент времени японский банк, обладавший правом операций в иностранной валюте.

Но, хотя золото Япония взяла, с поставками обещанных винтовок она не спешила. В итоге к февралю 1920-го, когда Колчака расстреляли, ни одной винтовки из Японии белые так и не получили. Тем не менее, Токио оставил всё золото себе. Причем не только уже упомянутые 60 тонн.

Так в ночь с 29 на 30 января 1920 года, за неделю до гибели Колчака, генерал-лейтенант его армии Сергей Розанов с отрядом вынес из Владивостокского отделения Госбанка 55 тонн золота, чтобы погрузить их на крейсер «Хидзэн» и доставить в Японию. 13 февраля 1920-го полковник Савицкий передал под расписку японскому полковнику Суге более 600 кг золота. Ещё через пару недель атаман Семенов передал японскому полковнику Куросаве 143 ящика золота.

В конце того же 1920-го бывший начальник тыла армии Колчака, генерал Петров, отдал еще 22 ящика золота «на временное хранение» руководителю японского агентства секретной службы в Забайкалье, полковнику Исоомэ.

Генерал Подтягин передал японцам еще полтора миллиона рублей золотом, а Карл Миллер, агент еще царского Минфина, — 10 миллионов. Весь русский драгметалл в Японии переплавили и интегрировали в резервы Bank of Tokyo Mitsubishi, преемника упомянутого выше Yokohama Specie Bank. Советская Россия в 1920-е пыталась золото вернуть, но Япония его наличие отрицала.

После поражения Японии во Второй Мировой от 600 тонн золотого запаса Японии (в составе которого было как минимум 10% русского золота) осталось всего 50 тонн. Остальное ушло на ведение войны и закупки нефти, а оставшееся забрали себе американцы.

В 2004-м МИД РФ официально запросил 22 ящика (минимум 15 тонн) золота у Bank of Tokyo Mitsubishi. Япония хранение признала, но вернуть средства всё равно отказалась

***

Историческая параллель ситуации с «национализированным» золотом и другими активами Российской империи и нынешней попыткой «изъять» замороженные в ЕС и США резервы ЦБ РФ демонстрируют универсальную истину: в кризисные моменты право сильного и «политическая целесообразность» берут верх над международным правом.

Но есть и принципиальная разница. Век назад Запад имел дело с разоренной Первой Мировой и Гражданской войнами страной без нормальной армии, а сегодня Российская Федерация — ядерная держава с одними из самых мощных ВС в мире. И последствия полномасштабной конфискации российских сегодня будут несопоставимо более разрушительными для Европы, чем век назад.