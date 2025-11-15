Международный депозитарий Euroclear готов добиваться отмены возможного решения Евросоюза о конфискации российских активов через суд. Об этом в разговоре с Le Monde заявила глава организации Валери Урбен.

Газета напоминает, что в Euroclear хранятся российские замороженные активы на сумму €193 млрд. В конце сентября канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил передать большую часть из них Киеву в качестве кредита. Его инициативу поддержала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Le Monde.

Однако Валери Урбен такую идею раскритиковала и заявила, что о конфискации этих денег не может быть речи.

«Самое важное для Euroclear — это доверие. Мы являемся важным звеном, которое должно оставаться надежным для стабильности финансовых рынков», — подчеркнула глава Euroclear.

Она предупредила, что все, что даже отдельно напоминает конфискацию, было бы незаконным. «[Это противоречило бы] международному праву в отношении суверенных активов, принадлежащих государству. Тогда Россия могла бы обратиться в суд», — убеждена собеседница Le Monde.

Урбен подтвердила, что готова выступить в суде, если ЕС все-таки примет решение о конфискации активов и будет принуждать к такому шагу депозитарий. При этом она отметила, что пока ее команда «не подготовила соответствующее дело».

В странах G7 и ЕС заморожены российские активы на сумму около €300 млрд, из них ЦБ России принадлежит более €200 млрд. Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии является их крупнейшим держателем, второе место занимает Франция (€19 млрд). У остальных стран находятся значительно меньшие суммы. К примеру, объем российских активов, заблокированных в Германии, оценивается в €210 млн, а в США — приблизительно в $5 млрд.

Бельгийская сторона не раз предупреждала, что выступает против использования средств РФ для оказания помощи Украине и требует разделения рисков, сопряженных с реализацией этого решения. Кроме того, по данным дипломатических источников, опасения по этому поводу высказывали Италия и Франция.

В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные финансы.

На днях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз предоставил Украине 6 млрд евро в рамках кредитной программы от стран «большой семерки» и разрешил частично погасить этот заем за счет доходов от замороженных российских активов.