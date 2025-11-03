Италия, Франция и Бельгия выступают против передачи Украине замороженных российских активов, судьба которых будет решаться на Евросовете 18 декабря, пишет итальянская газета Corriere della Sera. В статье говорится, что с украинской точки зрения «разблокирование» этих средств «становится необходимым для будущего».

Издание подчеркивает, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США Вашингтон радикально пересмотрел политику поддержки Украины, переложив основную нагрузку, связанную с нею, на Европу.

Газета Politico высказывает опасение, что из-за вето Бельгии Международный валютный фонд (МВФ) может отказаться выдать Украине $8 млрд в кредит на ближайшие три года. Несколько еврочиновников и дипломатов на условиях анонимности заявили изданию, что «репарационный кредит» в виде €140 млрд из замороженных российских активов является единственной возможностью подтвердить «финансовую жизнеспособность» Киева как заемщика.

Международный валютный фонд в настоящее время рассматривает возможность предоставления Украине кредита в . Одобрение этой программы сигнализирует инвесторам, что страна финансово жизнеспособна, говорится в материале. «Это ориентир для других стран и институтов, позволяющий оценить, насколько эффективно Украина осуществляет государственное управление», — сказал в комментарии украинский чиновник.

Corriere della Sera напоминает, что в 2022 году Европа и США оказали Украине помощь на 74 млрд евро, в 2023 году — на 79 млрд евро, а в 2024 году — на 89 млрд евро, причем американская поддержка была намного масштабнее европейской, но баланс изменился после прихода к власти Дональда Трампа.

«Теперь Европе приходится в одиночку поддерживать бюджет Киева, поскольку администрация Трампа прекратила любые трансферты или займы. И до сих пор неясно, как в следующем году будут финансироваться непокрытые потребности Украины в размере не менее 60 млрд евро», — рассуждает автор статьи.

По его оценке, передача Киеву замороженных российских активов стала бы для Москвы сигналом о том, что Украина сможет противостоять России еще как минимум два года.

«Поэтому решение остаётся за европейскими лидерами. Оно станет одним из самых сложных с февраля 2022 года», — констатирует Corriere della Sera.

В статье говорится, что Германия, страны Северной Европы и большинство стран Центральной и Восточной Европы «полны решимости» передать российские активы Украине «в качестве аванса, в виде займа, в качестве компенсации за репарации», но Италия и Франция «обеспокоены своей финансовой ответственностью в случае, если международный суд признает использование резервов Москвы незаконным».

«Бельгия выступает против по той же причине, учитывая, что большая часть замороженных активов в настоящее время хранится на платформе Euroclear в Брюсселе», — пишет Corriere della Sera.

По оценке автора статьи, от решения европейских лидеров по замороженным российским активам зависит исход конфликта и будущее Украины, которая «выйдет из этой битвы изуродованной — лишенной контроля примерно над пятой частью своей территории, с не менее чем сотней тысяч погибших военных и гражданских лиц».

Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники в ЕС утверждал, что с точки зрения Евросоюза использование $232 млрд замороженных российских активов является единственным жизнеспособным вариантом обеспечения устойчивой финансовой поддержки Украины, поскольку остальные источники финансирования истощаются.