В Европейском союзе все больше убеждаются, что использование $232 млрд замороженных российских активов является единственным жизнеспособным вариантом обеспечения устойчивой финансовой поддержки Украины, так как все другие источники финансирования истощаются. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По словам собеседников издания, Евросоюз будет стремиться достичь политического соглашения об использовании замороженных активов России на саммите лидеров в Брюсселе. Встреча состоится на следующей неделе.

Источники Bloomberg отмечают, что, как только соглашение будет достигнуто, работу над юридическим предложением о механизме направления средств Киеву ко II кварталу 2026 года начнет исполнительная власть ЕС.

Согласно планам, которые обсуждаются в Евросоюзе, Украине будет предоставлено около $163 млрд в виде кредита с использованием российских активов.

«Возврат средств будет осуществляться только в том случае, если Россия согласится выплатить Украине ущерб, причиненный боевыми действиями», — сказано в публикации.

По данным некоторых источников, если боевые действия продолжатся, то Киеву, скорее всего, потребуется более $200 млрд на поддержание обороны и удовлетворение финансовых потребностей до конца этого десятилетия.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что любая попытка изъять суверенные активы Москвы будут восприниматься как «воровство, незаконный шаг, идущий вразрез с существующими нормами международного права».

12 октября Bloomberg сообщало, что предложения по использованию замороженных активов России прозвучат на встрече министров финансов и глав центральных банков в Вашингтоне в рамках ежегодного заседания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.