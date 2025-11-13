Еврокомиссия (ЕК) предоставила Украине финансовые средства в размере около €6 млрд в рамках кредитной программы стран G7. Согласно информации председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, возвращение кредитных средств будет частично осуществляться за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

В ходе выступления фон дер Ляйен также отметила, что Евросовет принял решение покрыть финансовые потребности Украины на последующие два года.

Согласно уточняющим данным, опубликованным главой бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксоланой Пидласой, из общей суммы €4,1 млрд выделены по программе ERA Loans с условием погашения за счет доходов от российских активов, а €1,9 млрд предоставлены через грантовый механизм Ukraine Facility. Перевод средств запланирован на 13 ноября.

Еврокомиссия продолжает консультации с Бельгией и другими странами-членами ЕС относительно дальнейших схем финансирования. Рассматриваются различные варианты, включая общий кредит ЕС с бюджетными гарантиями, индивидуальные вклады стран-участниц и кредитование под обеспечение замороженными активами.

Инициатива Еврокомиссии о «репарационном кредите» нашла как сторонников, так и противников. В то время как Германия и страны Балтии выразили свою поддержку данному предложению, Бельгия, являющаяся местом хранения основной части замороженных российских активов, заняла противоположную позицию.

Бельгийские власти высказали серьезные опасения относительно возможных негативных последствий реализации этого механизма. Они указали на потенциальные репутационные риски для европейской финансовой системы, а также на возможное ухудшение инвестиционного климата в случае использования замороженных активов подобным образом.

В 2022 году странами Запада были заморожены российские активы на сумму около €190 млрд, преимущественно размещенные в бельгийском депозитарии Euroclear.

В соответствии с действующими правилами, распоряжение возможно только доходами от этих активов, а не их основной стоимостью. Полученные доходы направляются на погашение кредита в рамках программы G7, общий объем которой составляет €45 млрд.