Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху избегать возобновления полномасштабной войны в Ливане. Об этом сообщает Axios.

Президент США призвал Нетаньяху проводить только точечные военные операции в отношении Хезболлы, чтобы не нивелировать дипломатические усилия стран по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Пока соглашение о прекращении огня, заключенное в Ливане при содействии Трампа, соблюдается лишь частично. Прогресса в мирных переговорах между странами пока не наблюдается.

Израильские военные продолжают взрывать дома, которые, по их утверждениям, могли использоваться «Хезболлой». Axios со ссылкой на израильских официальных лиц сообщает, что Трамп разговаривал с Нетаньяху каждый день на минувшей неделе. В ходе одной из таких бесед премьер-министр Израиля сказал Трампу, что ему придется усилить свой ответ на атаки «Хезболлы».

«Я сказал Нетаньяху, что он должен действовать более точечно. Не разрушать здания. Он не может этого делать. Это слишком ужасно и выставляет Израиль в плохом свете», — заявил Трамп в беседе с Axios.

Президент США также подчеркнул, что ему нравится Ливан и его руководство, и он верит в то, что страна сможет «вернуться к мирной жизни».

«Иран разрушил Ливан. Его марионетка [«Хезболла»] разрушила Ливан. Когда Иран будет побежден, «Хезболла» автоматически проиграет», — заявил Трамп.

Представители США отрицают, что временное перемирие на Ближнем Востоке, достигнутое при посредничестве американцев, рушится. Неназванный американский чиновник в разговоре с Axios заявил, что «Хезболла» не участвует в переговорах и пытается сорвать достигнутые соглашения.

«Стратегия «Хезболлы» ясна: провоцировать, атаковать, а затем обвинять Израиль, чтобы сорвать переговоры и выставить ливанское правительство в невыгодном свете. Мы не можем ждать того, что Израиль просто примет такие удары», — сказал он.

В то же время администрация Трампа просит Израиль проявить сдержанность и дать шанс дипломатическому урегулированию конфликта.

«Мы собираемся значительно усилить нашу политическую кампанию против «Хезболлы» и ищем способы помочь ливанским вооруженным силам преодолеть возникший кризис. Мы намерены сделать это в кратчайшие сроки», — добавил источник в администрации Трампа.

25 апреля Нетаньяху приказал атаковать объекты «Хезболлы» в Ливане, сообщало издание The Times of Israel. Это произошло после обстрела севера Израиля и дислоцированных на юге Ливана израильских войск. Высокопоставленный ливанский чиновник сообщил Axios, что они обеспокоены израильским военным присутствием на территории страны. Это может позволить «Хезболле» укрепить свои позиции во время противостояния оккупационным силам.

Ранее Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном еще на неделю. Такое заявление последовало после переговоров сторон в Вашингтоне. Этому предшествовали первые за последние 34 года переговоры при участии госсекретаря США Марко Рубио. Однако никаких конкретных решений в ходе этих переговоров выработано не было.