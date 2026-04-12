В Исламабаде (столице Пакистана) безрезультатно завершились переговоры США и Ирана о прекращении конфликта. Почему стороны не смогли договориться — в материале RTVI.

Это были первые прямые переговоры Вашингтона и Тегерана более чем за десятилетие и самые высокоуровневые с момента Исламской революции 1979 года, уточняет The Guardian. Делегации двух стран обсуждали более 20 часов также открытие Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых энергоресурсов. После того, как Иран заблокировал его, в мире резко выросли цены на топливо.

Со стороны США были вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Иранскую сторону представляли спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи, а также зампредседателя иранского Совбеза Али Багери.

Позиция США

Стороны провели как минимум два раунда — сначала встретились главы делегаций, затем подключились эксперты. По данным источников СМИ, уже в первом раунде «настроение сторон резко менялось, температура переговоров то поднималась, то падала».

«Плохая новость в том, что мы не достигли соглашения, и я считаю, что это куда хуже для Ирана, чем для США. Мы возвращаемся домой без договоренности. Мы дали нашим партнерам финальное и наилучшее предложение. Посмотрим, примет ли его иранская сторона», — приводит CNN заявление Вэнс, которое он сделал на пресс-конференции после окончания переговоров.

По его словам, американская сторона «была достаточно гибкой и шла на уступки». Вэнс отметил, что за это время успел поговорить с президентом США Дональдом Трампом не менее шести раз, а также консультировался с госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом, министром финансов Скоттом Бессентом и командующим Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером.

Главным камнем преткновения стала ядерная программа Ирана. По словам Вэнса, Тегеран так и не дал твердых гарантий, что не будет создавать ядерное оружие — ни сейчас, ни в долгосрочной перспективе.

«Нам нужно позитивное и недвусмысленное обязательство, что Иран не будет стремиться к ядерному оружию и не будет создавать инструменты, которые позволили бы ему быстро его получить. Это главная цель президента. Мы этого пока не увидели, хотя надеемся увидеть», — сказал Вэнс.

По данным Axios, помимо ядерного вопроса серьезным препятствием стало и требование Ирана сохранить контроль над Ормузским проливом и запасами обогащенного урана — от передачи последних Тегеран отказался.

Позиция Ирана

Иранская сторона изложила произошедшее иначе. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил государственному телеканалу IRIB, что стороны пришли к согласию по ряду вопросов, однако по двум или трем ключевым — «разрыв в позициях» оказался слишком велик.

«Не стоило ожидать, что соглашение будет достигнуто за один раунд. Думаю, никто на это и не рассчитывал», — отметил Багаи, добавив, что Иран намерен поддерживать контакт с Пакистаном и «другими друзьями в регионе».

Продолжит ли Тегеран переговоры непосредственно с США, он не уточнил. При этом Багаи подчеркнул: «Дипломатия никогда не заканчивается».

Иранские государственные СМИ и близкие к переговорной команде источники описали произошедшее жестче. Источник иранского агентства Fars заявил, что американская сторона «искала повод уйти из-за стола» и что США «нуждались в переговорах для восстановления своего пошатнувшегося международного имиджа, однако не были готовы снизить планку, несмотря на военные неудачи и тупик в войне с Ираном».

Агентство Tasnim сообщило, что переговоры провалились из-за «чрезмерных требований и амбиций американской стороны». Иранское агентство Fararu, в свою очередь, написало, что Тегеран «неоднократно выдвигал новые инициативы и призывал американскую сторону к реализму, однако в каждом раунде завышенные запросы США мешали выработать общую рамку».

В числе требований Тегерана также были размораживание иностранных активов, военные репарации, прекращение огня в регионе, включая Ливан, и возможность взимать транзитные сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив.

Ранее иранский источник сообщил Reuters, что США якобы согласились освободить замороженные активы в Катаре и других банках, однако американская сторона это опровергла.

Глава МИД Пакистана Исхак Дар сообщил, что Исламабад «был и будет продолжать» играть роль медиатора в этой ситуации. По данным пакистанских источников, переданных Al Mayadeen, Вэнс не исключил возвращения к переговорам, а сам Пакистан, возможно, подготовит новый раунд.

По некоторым данным, Уиткофф и Кушнер поначалу оставались в Исламабаде и Пакистан просил их продолжить контакты с иранской стороной уже без Вэнса — однако вскоре иранская делегация тоже покинула страну, и переговоры окончательно завершились.

Иранские госСМИ сообщили, что планов на следующий раунд у Тегерана нет. Агентство Fars уточняет: «Иран не торопится. Пока США не согласятся на разумную сделку, статус Ормузского пролива не изменится».

Как отмечают СМИ, заключенное на две недели перемирие теперь под угрозой. Кроме того, по-прежнему не разрешена ситуация с Ормузским проливом, который остается заблокированным.

Израиль, по оценке Fararu, склонен к возобновлению активных боевых действий, что делает срыв перемирия раньше срока вполне реальным.

«В переговорах стороны используют любые инструменты — включая демонстративный уход, — чтобы добиться своего. Исключать продолжение диалога в иной форме нельзя. Однако сейчас между двумя странами царит абсолютное недоверие, и война выглядит ближе, чем мир», — отмечает агентство.