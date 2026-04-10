Востоковед Юлия Рокнифард считает, что объявленное 8 апреля перемирие между США, Израилем и Ираном — не более чем пауза, а ситуация в регионе движется к применению ядерного оружия. Об этом эксперт рассказала в своей колонке для RTVI.

По мнению Рокнифард, ключевую роль в эскалации играет Израиль. Если премьер страны Биньямин Нетаньяху согласится остановиться, не уничтожив ХАМАС, не ликвидировав иранскую ядерную программу и не разоружив «Хезболлу», для него это будет означать конец политической карьеры.

«Политик, которому нечего терять, — самый опасный», — пишет эксперт, добавляя, что некоторые аналитики уже всерьез рассматривают сценарий применения тактического ядерного оружия и она сама не считает его невозможным.

Если Израиль решится на такой шаг, Иран, по ее оценке, способен ответить — в том числе грязной бомбой или вооружением, полученным от Северной Кореи.

Рокнифард также обращает внимание на то, что недавно объявленное перемирие дало трещину уже в первые часы. В день его вступления в силу Израиль нанес крупнейший за все время войны удар по Ливану. Нетаньяху к тому же утверждал, что Ливан в мирную сделку не входил. Тегеран в ответ снова приостановил судоходство через Ормузский пролив, хотя именно его открытие было одним из ключевых условий соглашения.

По словам Рокнифард, президент США Дональд Трамп, судя по всему, объявил о перемирии, не вполне понимая его условий.

Происходящее востоковед сравнивает с Суэцким кризисом 1956 года — моментом, когда Британия и Франция осознали, что больше не являются великими державами, способными диктовать условия в любой точке мира. По мнению Рокнифард, США сейчас переживают нечто похожее. Иран оказался значительно сильнее, чем предполагали западные аналитики, а объявленное перемирие выглядит как попытка тихо отступить и объявить риторическую победу.