Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп сделал заявление по итогам встречи с «высокопоставленными представителями Израиля и Ливана». В ней также участвовали послы США и Израиле и Ливане Майк Хакаби и Мишель Исса, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

«Встреча прошла очень хорошо! США будут сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от Хезболлы», — написал Трамп, добавив, что перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели.

Американский президент также выразил надежду на то, что «в ближайшем будущем» сможет принять в Белом доме лидеров воюющих стран.

«Я с нетерпением жду возможности в ближайшем будущем принять премьер-министра Израиля Биби Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна. Для меня было большой честью принять участие в этой исторической встрече», — написал Трамп.

Встреча послов Израиля и Ливана в США при посредничестве американских властей стала вторыми переговорами сторон на высшем уровне с прошлой недели. Первое соглашение о перемирии на десять дней вступило в силу 17 апреля. Встреча переговорщиков сторон при участии США была первой за 34 года.