Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить ЕС до 40 стран, допустив в том числе присоединение Канады, Турции, Норвегии, Исландии и Великобритании. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с RTVI отметил, что если раньше нужно было заслужить право попасть в Евросоюз, то теперь блок, по сути, только укрепляет свой статус «балагана».

Как пишет CNBC, Стубб озвучил свою идею на энергетической конференции Eurelectric Power Summit в Хельсинки. По его словам, «окно возможностей» для расширения блока «довольно короткое», поскольку после окончания конфликта на Украине и, возможно, смены администрации в США интерес к расширению может ослабнуть. Финский президент призвал «думать масштабно»: ЕС должен стремиться к 40 членам, включая при необходимости и неевропейские страны. Отдельно он высказался о Канаде. «Разве не было бы прекрасно, если бы Канада стала 28-й страной ЕС вместо того, чтобы становиться 51-м штатом США», — заявил Стубб, намекая на звучавшие ранее заявления президента США Дональда Трампа.

Финский политик также призвал вспомнить о Турции, которая по-прежнему хочет быть частью Евросоюза, и подумать об этом как минимум с точки зрения безопасности. Кроме того, Стубб упомянул Норвегию, жители которой дважды отвергали вступление в ЕС на референдумах, Исландию, где 29 августа должен пройти референдум о начале переговоров по вступлению в ЕС, Сербию, частично признанное Косово, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Северную Македонию и Албанию.

Колесник в беседе с RTVI напомнил, что раньше нужно было заслужить право «попасть в “цветущий сад”».

«Они никого не хотели принимать в Евросоюз, эту честь надо было заслужить, сейчас сами просят туда. ЕС превратится в балаган, и это еще мягко сказано с учетом Роскомнадзора. Собственно, балаганом ЕС на сегодняшний день является, только закрепит это высокое звание балагана. <…> Вот только кто будет в роли Петрушки? Пока [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц претендует, хотя у него рейтинг ниже ватерлинии», — сказал он.

Идею финского президента он назвал «оригинальной», однако усомнился в ее логике. «Только не очень понятно, зачем это, например, Канаде: ее национальной валютой станет евро. Вот Турция туда [в ЕС] давно собиралась», — заметил парламентарий.

По мнению депутата, Стубб «вообще в последнее время находится в ступоре».